Донна Векич: “Мой лучший совет следующему поколению игроков – находите во всём позитив”

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“Я начала играть в теннис, когда мне было шесть лет. С четырёх до шести лет я занималась гимнастикой. Это один из самых любимых видов спорта у меня, особенно мне нравится смотреть его по телевизору. Я не думала становиться профессионалом, просто у меня получалось лучше и лучше. Однажды тренеры подошли к моим родителям и сказали, что я буду слишком высокой. Вспоминая это, я думаю, они были правы. Приближалось лето, и мои родители сказали, что мне нужно попробовать себя в чём-то другом. Я сказала: “Почему бы не теннис?” Я увлеклась им с первого же дня. Я помню, как подвернула лодыжку перед первой тренировкой, но всё равно пошла. Я получала удовольствие от тенниса с самого начала, потому что любила соревноваться. Я ненавидела проигрывать и жаждала только побед. Я очень люблю теннис. Нет ничего лучше, чем вечерний матч, особенно на турнире Большого Шлема. Я провожу весь день на кортах, а когда возвращаюсь в отель сразу же включаю телевизор и смотрю ещё больше тенниса.

Я помню одну из моих самых продолжительных серий поражений. Мне тогда было около 16 лет и я проиграла семь матчей подряд. Я была ограничена количеством матчей на профессиональном уровне. Я не могла играть каждую неделю, чтобы всё-таки одержать победу. И эту череду поражений я, наконец, прервала в Индиан-Уэллс. Это было настоящее облегчение. Я быстро поднималась в рейтинге, уже в 16 лет находясь в Топ-100. Свой первый титул WTA я выиграла в 17 лет. После финалов или побед на турнирах в течение следующих недель я везде проигрывала, потому что оказывала на себе давление. С 18 до 20 лет я не получала никакого удовольствия от тенниса. Все ожидали от меня побед, когда мне было 16. Но это очень редко происходит. Сейчас, когда я вижу молодых теннисисток, я знаю, что этот взлёт прекратится. Всё зависит от того, как они справятся. Очень большая порция давления исходит от СМИ. Помню, я как-то читала статью, где меня назвали туристом на турнире.

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Я никогда не читала о себе слишком много и вообще старалась не обращать внимание на подобное. На руку мне играло и то, что я не так часто была в Хорватии и не слышала, что обо мне говорят люди. Но даже если ты пытаешься избегать разговоров о себе, всё равно на них наталкиваешься. Я продолжала упорно работать, тренироваться, но этого не было видно в моих матчах. И я призналась сама себе, что не получаю от игры удовольствия. Но постепенно всё менялось и я поднялась из вне Топ-100 в первую двадцатку рейтинга. Я действительно выросла, прошла естественный процесс взросления и стала старше. И я не сказала бы, что это из-за того, что я усерднее работала. Я стала умнее.

Я очень довольна последними сезонами. Я благодарна своему тренеру Торбену Бельтцу и моему фитнес-тренеру Златко Новковичу за то, что они мне очень помогают. Не знаю, что бы я делала без них. Мы очень хорошо ладим, и я уже не могу дождаться момента, когда мы снова будем ездить по турнирам. Торбен – очень положительный человек, который важен для меня. Иногда я бываю слишком строгой к себе и закрываюсь. Но я стараюсь искать баланс в этом, так как являюсь очень открытым и общительным человеком.

Бывает, я закрываюсь у себя в номере, ни с кем не общаюсь и заказываю еду. Но обычно я ужинаю со своей командой или подругами. Я дружу со многими девочками в туре. Одна из самых близких подруг – Мария Саккари. Против неё всегда непросто играть. Мы обе хотим победить друг друга, но вне корта мы дружим. Худшее в этом всём – она знает каждый мой шаг на корте, а я знаю, о чём думает она. Это делает нашу дружбу необычной. Во время матча я постоянно думаю о том, чтобы он быстрее закончился. Я не думаю о нашей дружбе, потому что знаю, что она будет между нами всегда. Кстати, победитель в наших встречах всегда платит за ужин.

Мой лучший совет следующему поколению игроков – находите во всём позитив. Не зацикливаться ни на чём, а попытаться смотреть на всё в целом. Думайте о долгосрочном процессе, потому что даже я ловлю себя на мысли, что хочу прямо здесь и сейчас, хотя это не помогает мне играть лучше. Это будет сложно сделать, так что вам понадобится команда, которая поможет в этом деле. Не у всех это получается, именно поэтому теннис – очень сложный вид спорта”.

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Источник:

behindtheracquet.com

Фото: Getty Images.