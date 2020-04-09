Экс-девятая ракетка мира впервые станет отцом

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Роберто Баутиста-Агут и его жена Ана осенью ждут пополнения в семье. Об этом теннисист сообщил во время онлайн-эфира с экс-теннисистом Роберто Карретеро.
«Ана беременна и наш сын должен родиться в сентябре, если все будет хорошо, где-то к финалу US Open или началу Ролан Гаррос. Доктора сказали нам не ехать сейчас в больницу, что у нас еще будет время, чтобы пройти осмотр», – рассказал теннисист.
Роберто Баутиста-Агут и Ана Боди сыграли свадьбу в ноябре прошлого года.
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Источник:
elespanol.com
Фото: Instagram.