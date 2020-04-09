Экс-девятая ракетка мира впервые станет отцом

Новости

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA



Роберто Баутиста-Агут и его жена Ана осенью ждут пополнения в семье. Об этом теннисист сообщил во время онлайн-эфира с экс-теннисистом Роберто Карретеро.

«Ана беременна и наш сын должен родиться в сентябре, если все будет хорошо, где-то к финалу US Open или началу Ролан Гаррос. Доктора сказали нам не ехать сейчас в больницу, что у нас еще будет время, чтобы пройти осмотр», – рассказал теннисист.

Роберто Баутиста-Агут и Ана Боди сыграли свадьбу в ноябре прошлого года.

> Вторая ракетка Испании: “Сейчас теннис – это второстепенное дело”

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

elespanol.com

Фото: Instagram.