Экс-первая ракетка мира: “В матче с кем-то вроде Джоковича я был бы обречен”

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Как вы считаете, будут ли в этом году еще теннисные турниры?

– Нет, я думаю, что ситуация с коронавирусом продлится долго. Я не вижу, как кто-либо сможет продолжать играть, пока не будет вакцины. Мне кажется, что в будущем мы приспособимся к этой болезни, как и приспособились к гриппу.

На ваш взгляд, могут ли турниры быть проведены без зрителей?

– Думаю, могут. Без зрителей. Определенно. Без болбоев, я бы посмотрел на то, как игроки сами поднимают мячи!

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Почему игроки больше не идут к сетке после подачи, как это делали вы?

– Так играть гораздо труднее. Думаю, что технологии, которые применяются, в том числе при изготовлении струн, усложнили эту задачу. Сейчас такие ракетки, что соперники могут дать сильный ответ с большим вращением, находясь далеко за пределами площадки. Раньше было проще выходить вперед, практически всегда это означало конец розыгрыша.

С кем из соперников вам было играть труднее всего и почему?

– Самым трудным моим соперником однозначно был Пит Сампрас. Он делал все то же самое, что и я, только лучше. Больше всего мне нравилось играть против Андре Агасси, думаю, что у нас получались отличные битвы. Мне действительно нравились наши матчи.

Не вы ли однажды назвали Пита Сампраса «плаксой» на корте?

– Я не помню точные слова, но такой эпизод был в Цинциннати. Вероятно, я сказал ему повзрослеть. Он расстроился после того, как я один раз его обыграл. Но это было давным-давно, все были на эмоциях и на личный счет это никто не воспринял. Все в порядке.

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С кем бы из действующих теннисистов вы бы хотели сыграть?

– Ни с кем! В матче с кем-то вроде Джоковича я был бы обречен. Он принимает мяч слишком хорошо. У Надаля я бы выиграл по два гейма в каждом сете в свой самый лучший день на самом быстром корте, который только существует. Эти двое одни из самых лучших теннисистов, которых я когда-либо видел.

Кто ваши любимчики среди молодых игроков?

– Мне бы хотелось еще посмотреть как играет Феликс Оже-Альяссим, он мне нравится, нравится, как он играет. Я буду за ним наблюдать. Если я буду говорить как австралиец, тогда, однозначно, это Алекс де Минор.

Почему вы больше не выступаете в Туре Чемпионов?

– Это трудно, мне тяжело добираться во многие города, поскольку я живу в Австралии. Делать это ради одного турнира мне трудно, разве что, когда есть связки соревнований, где хотят посмотреть на моё выступление.

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Источник:

eurosport.com

Фото: ATP Umag.