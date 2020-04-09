Онс Жабер: “После операции на запястье мне говорили завязывать с теннисом, но эти слова делали меня ещё сильнее”

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Представительница Туниса – о мотивации играть в теннис на высоком уровне



В колонке The Guardian туниска описала действия её соотечественников во время матча против Каролины Плишковой в Дохе, где у неё получилось обыграть чешку. Сейчас Жабер входит в Топ-40 сильнейших теннисисток планеты.

“Это было безумие. Иногда было непросто, потому что они даже не знали теннисных правил. Они думали, это футбольный матч, но было удивительно видеть всех болельщиков из Туниса, которые постарались приехать, привезти с собой флаги. Я горжусь, что благодаря мне люди начинают больше следить за теннисом, а не только за футболом.

Я очень горжусь тем, что представляю арабский теннис. Иногда во время матчей Кубка Федерации теннисистки из других сборных подходят сфотографироваться, спрашивают о моей игре. Меня это вдохновляет. Когда мне говорят, что я вдохновляю их, это придает мне ещё больше мотивации тренироваться и становиться примером. Надеюсь, в туре появится ещё больше игроков из Африки.

В детстве я была болтливой и говорила, что выиграю турнир Большого Шлема. Все надо мной смеялись и не верили в меня. Такие люди повсюду. Но были и такие, кто верили в меня. Когда я перенесла операцию на запястье и через пять месяцев вернулась в теннис, мне говорили, чтобы я с ним завязывала. Но эти слова делали меня ещё сильнее.

Сейчас я знаю, что могу играть на уровне Топ-20 мирового рейтинга, но я не предвидела что будет пандемия коронавируса и наступит пауза в сезоне”.

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Источник:

www.theguardian.com