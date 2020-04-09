Патрик Муратоглу: “Мы не можем снова бросить низкорейтинговых игроков. Это неправильно”

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“Дорогое теннисное сообщество,

Наш спорт прекрасен. Однако, тот сложный период, с которым мы столкнулись, только подчёркивает, насколько он недееспособен. Игроки, которые находятся вне Топ-100 рейтинга, могут жить и играть только за то, что зарабатывают. В отличие от футболистов или баскетболистов, у теннисистов нет фиксированной зарплаты. Они независимые подрядчики. Они платят за свои путешествия, они платит своим тренерам, а их зарплата зависит от их выступлений. Лучшие игроки на 100% заслуживают своего заработка.

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Однако, я считаю возмутительной эту ситуацию, когда 100-ый в мире игрок в одном из самых популярных видов спорта, за которым по разным оценкам следят около миллиарда человек, едва способен заработать на жизнь. По словам экс-игрока Топ-10 Тима Майотта, нужно зарабатывать около $200,000 в год, чтобы обеспечить себя. А нынешняя 225-я ракетка АТР Ноа Рубин говорит, что если ты стоишь вне Топ-50 или вне Топ-100, ты не очень хорошо выступаешь и у тебя нет спонсорских контрактов, то невозможно заработать. Если ты не работаешь, то ты ничего не получаешь.

Что же происходит, когда игроки вынуждены остаться без работы на неопределённое время? Они не зарабатывают. Некоторым из них приходится отказаться от своей мечты и они завершают карьеру. Хотя мы уже давно уравняли призовые мужчин и женщин, теннис всё равно остаётся одним из самых несправедливых видов спорта. Вне элитного уровня теннис не живёт. Прошлогодняя реформа ITF, которая, к счастью, была отменена через несколько месяцев, поставила в затруднительное положение игроков вне Топ-100. Многим из них пришлось просто закончить с теннисом, потому что у них не было другого выбора.

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Сейчас же они столкнулись с ещё одной проблемой: из-за паузы в сезоне по известным всем причинам они ничего не зарабатывают, в отличие от большинства игроков Топ-100. У них нет сбережений или спонсорских контрактов, чтобы продолжать жить. Пора задуматься об этих теннисистах и помочь им в ближайшее время, а затем и в долгосрочной перспективе. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема собрались (хотя бы в режиме онлайн), чтобы решить эту проблему.

Все мы полагаемся на руководящие органы, которые обладают властью защитить экономику профессионального тенниса и несут социальную ответственность. Я бы хотел, что бы эти структуры сказали СТОП. Мы не можем снова бросить низкорейтинговых игроков. Это неправильно. Теннису нужны перемены. Давайте используем появившееся свободное время, чтобы начать обсуждать эту проблему”.

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Фото: Getty Images.