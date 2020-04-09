В Германии снимут фильм о Беккера

В фильме покажут первые победы легендарного теннисиста

#Беккер

Источник – btu.org.ua.

Телеканал RTL ведет работу над художественной лентой о юные годы жизни немецкого теннисиста Бориса Беккера.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Фильм с рабочим названием Игрок расскажет о первых шагах Беккера в спорте и его победе на Уимблдоне в 1985 году.

Сейчас продюсерам фильма пришлось прервать кастинги на главную роль через пандемию коронавирус.

Сам Борис Беккер в комментарии журналистам отметил, что впервые слышит о работе над фильмом.

Отметим, что Борис Беккер выиграл Уимблдонский турнир в 17 лет и стал самым молодым победителем в истории турнира и первым несеяным игроком. Он сумел защитить титул в следующем году, и еще раз выиграть Уимблдон в 1989.

Также, теннисист дважды побеждал на Открытом чемпионате Австралии, и один раз на Открытом чемпионате США.

Напомним, в Великобритании на поддержку тенниса выделили 20 млн фунтов.