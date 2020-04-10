Директор турнира в Канаде: “Решение по хардовому сезону нужно принять в течение 2 месяцев”

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Решение о проведении хардового сезона в Северной Америке этим летом необходимо принять в течение следующих 2 месяцев. Об этом в интервью RDS рассказал Эжен Лапьер, директор турнира Coupe Rogers в Монреале.

“Для меня 2 месяца – это предел. И общаясь с другими организаторами, я знаю, что они также устанавливают такой срок”.

“Директора турниров хотят услышать от Тура решение как можно раньше. Об этом все говорили, об этом говорили организаторы соревнований на траве. Однако, в то же время, никто не хочет упустить свой шанс провести соревнования. Это очень трудная ситуация”.

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В Канаде не хотят проводить турнир без зрителей и готовы перенести соревнования на другую неделю. Только телетрансляция при пустых трибунах просто не принесёт желаемый доход, чтобы покрыть расходы на проведение чемпионата.

“Это просто экономика в первую очередь. Мы не сможем платить игрокам и быть прибыльным турниром, если у нас не будет дохода от продажи билетов”, – говорит Лапьер.

От прибыли за время проведения соревнований в Монреале и Торонто зависит, в том числе, и вся теннисная инфраструктура в стране.

“Это будет удар. Доход от турниров позволяет нам развивать теннис в стране на протяжении года. В противном случае (в случае отмены соревнований) потребуется серьезная реструктуризация”.

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Источник:

tennis.com

Фото: Tennis Canada.