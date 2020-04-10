Директор турнира в Канаде: “Решение по хардовому сезону нужно принять в течение 2 месяцев”

Новости
Вчера, 08:47
Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона
08.04.20 09:48
Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"
07.04.20 19:00
Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"
06.04.20 20:37
Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA
Решение о проведении хардового сезона в Северной Америке этим летом необходимо принять в течение следующих 2 месяцев. Об этом в интервью RDS рассказал Эжен Лапьер, директор турнира Coupe Rogers в Монреале.
“Для меня 2 месяца – это предел. И общаясь с другими организаторами, я знаю, что они также устанавливают такой срок”.
“Директора турниров хотят услышать от Тура решение как можно раньше. Об этом все говорили, об этом говорили организаторы соревнований на траве. Однако, в то же время, никто не хочет упустить свой шанс провести соревнования. Это очень трудная ситуация”.
> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости
В Канаде не хотят проводить турнир без зрителей и готовы перенести соревнования на другую неделю. Только телетрансляция при пустых трибунах просто не принесёт желаемый доход, чтобы покрыть расходы на проведение чемпионата.
“Это просто экономика в первую очередь. Мы не сможем платить игрокам и быть прибыльным турниром, если у нас не будет дохода от продажи билетов”, – говорит Лапьер.
От прибыли за время проведения соревнований в Монреале и Торонто зависит, в том числе, и вся теннисная инфраструктура в стране.
“Это будет удар. Доход от турниров позволяет нам развивать теннис в стране на протяжении года. В противном случае (в случае отмены соревнований) потребуется серьезная реструктуризация”.
> СМИ: Открытый чемпионат США могут провести без зрителей или перенести на декабрь
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
tennis.com
Фото: Tennis Canada.