Голосование: Мария Шарапова – Виктория Азаренко. Турнир первых ракеток мира

Новости
Вчера, 08:47
Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона
08.04.20 09:48
Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"
07.04.20 19:00
Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"
06.04.20 20:37
Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA
Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга WTA от портала EURO.com.ua.
Каждый день голосуйте за победительницу пары и по итогам всех раундов мы узнаем имя нашей чемпионки!
> Полная сетка турнира
Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за свою фаворитку (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).
ПЕРВЫЙ КРУГ
Мария ШАРАПОВА (Россия) – Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь)
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