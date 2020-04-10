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Теннис

Сергей Стаховский назвал свои самые запоминающиеся матчи в карьере

Евгений НикитюкНет комментариев
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В интервью Сергей Стаховский рассказал о своей карьере, семье, политике в Украине, виноделии и жизни после тенниса.

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“Самые запоминающиеся матчи? Пятерка – это четыре моих титула и матч с Роджером Федерером на Уимблдоне. Самый запоминающийся мой матч – это, конечно же, финал с Иваном Любичичем в Загребе. Это было сумасшествие. Я не спал последние 3 дня и еще 2 дня после финала. Еще финал в Санкт-Петербурге против Орасио Себальоса: я проигрывал по ходу всего матча, но в итоге выиграл. По эмоциональности матч с Федерером на Уимблдоне для меня, возможно, на первом месте, но не по значимости. Эмоционально я был опустошен после этой игры еще несколько дней”.

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> Сергей Стаховский: “Australian Open – мой самый любимый турнир, а без победы в Загребе моя карьера сложилась бы совсем по-другому”

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Фото: БТУ.

Источник: btu.org.ua
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