Сергей Стаховский назвал свои самые запоминающиеся матчи в карьере

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Украинский теннисист стал гостем Андрея Онистрата на канале “Бегущий Банкир”.



В интервью Сергей Стаховский рассказал о своей карьере, семье, политике в Украине, виноделии и жизни после тенниса.

“Самые запоминающиеся матчи? Пятерка – это четыре моих титула и матч с Роджером Федерером на Уимблдоне. Самый запоминающийся мой матч – это, конечно же, финал с Иваном Любичичем в Загребе. Это было сумасшествие. Я не спал последние 3 дня и еще 2 дня после финала. Еще финал в Санкт-Петербурге против Орасио Себальоса: я проигрывал по ходу всего матча, но в итоге выиграл. По эмоциональности матч с Федерером на Уимблдоне для меня, возможно, на первом месте, но не по значимости. Эмоционально я был опустошен после этой игры еще несколько дней”.

> Сергей Стаховский: “Australian Open – мой самый любимый турнир, а без победы в Загребе моя карьера сложилась бы совсем по-другому”

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Фото: БТУ.