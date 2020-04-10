Во Франции на поддержку тенниса выделят 35 млн евро

Во Франции поддержат теннисистов

#Франция, #теннис

Источник – btu.org.ua.

Французская федерация тенниса разработала программу поддержки тенниса.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Детальная информация будет озвучена 15 мая, но уже сейчас известно, что в FFT хотят привлечь 35 млн евро, чтобы помочь теннисной общине в стране.

В федерации планируют финансово поддержать игроков, тренеров, судей, а также клубы и международные турниры.

Напомним, US Open может состояться без зрителей.

Также, в Германии снимут фильм о Беккера.