Во Франции на поддержку тенниса выделят 35 млн евро

Во Франции поддержат теннисистов
#Франция, #теннис
Источник – btu.org.ua.
Французская федерация тенниса разработала программу поддержки тенниса.
Об этом сообщает btu.org.ua.
Детальная информация будет озвучена 15 мая, но уже сейчас известно, что в FFT хотят привлечь 35 млн евро, чтобы помочь теннисной общине в стране.
В федерации планируют финансово поддержать игроков, тренеров, судей, а также клубы и международные турниры.
Напомним, US Open может состояться без зрителей.
Также, в Германии снимут фильм о Беккера.
Источник: champion.com.ua