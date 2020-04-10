Пятница, 10 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисВо Франции на поддержку тенниса выделят 35 млн евро
Теннис

Во Франции на поддержку тенниса выделят 35 млн евро

AdminНет комментариев
Добавлено

Во Франции поддержат теннисистов

#Франция, #теннис

Источник – btu.org.ua.

Французская федерация тенниса разработала программу поддержки тенниса.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Детальная информация будет озвучена 15 мая, но уже сейчас известно, что в FFT хотят привлечь 35 млн евро, чтобы помочь теннисной общине в стране.

В федерации планируют финансово поддержать игроков, тренеров, судей, а также клубы и международные турниры.

Напомним, US Open может состояться без зрителей.

Читайте также:  Линц, Остапенко впервые в сезоне сыграет в полуфинале

Также, в Германии снимут фильм о Беккера.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать + 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Леся Цуренко рассказал, чем занимается во время карантина

Директор турнира в Канаде: “Решение по хардовому сезону нужно принять в течение 2 месяцев”

US Open может состояться без зрителей

СМИ: Открытый чемпионат США могут провести без зрителей или перенести на декабрь

Голосование: Мария Шарапова – Виктория Азаренко. Турнир первых ракеток мира

Закрыть