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Теннис

Голосование: Елена Янкович – Винус Уильямс. Турнир первых ракеток мира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга WTA от портала EURO.com.ua.

Каждый день голосуйте за победительницу пары и по итогам всех раундов мы узнаем имя нашей чемпионки!

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> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за свою фаворитку (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ПЕРВЫЙ КРУГ
Елена ЯНКОВИЧ (Сербия) – Винус УИЛЬЯМС (США)

Добровольные пожертвования
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Источник: btu.org.ua
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