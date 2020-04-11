Сергей Стаховский: “Лучшая страна для жизни? Австралия – это бомба!”

Новости
09.04.20 08:47
Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона
08.04.20 09:48
Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"
07.04.20 19:00
Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"
06.04.20 20:37
Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA
Украинский теннисист стал гостем Андрея Онистрата на канале “Бегущий Банкир”.
В интервью Сергей Стаховский рассказал о своей карьере, семье, политике в Украине, виноделии и жизни после тенниса.
“Самые красивые места в мире? Их очень много. Мне, честно, очень нравится Будапешт, вот как город, очень нравится архитектурно. Для жизни очень нравится Австралия. Это бомба! Они настолько оторваны от всего мира, настолько расслаблены, настолько в своем ритме. Вот ты приезжаешь – тут все бегут, все чем-то занимаются, а приезжаешь в Австралию – все на «лайте». При чем, что там живут все, максимально представители всех общин.
На Мальдивах очень красиво, спокойно отдыхается. Калифорния – классная! Мне очень нравится. Бордо – шикарное место, жить просто бомба, мне очень нравится. 2 часа поездом до Парижа, красивейший город, достаточно чистый. Бордо в свое время решили не строить никакое социальное жилье и платили за это штрафы государству. Разница (в архитектуре) сейчас колоссальная”.
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Фото: Instagram.