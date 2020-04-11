Сестры Киченок ответили на вопросы болельщиков в Instagram

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Любимый турнир:

Людмила Киченок: Для меня это однозначно Уимблдон. Я люблю традиции, люблю траву, люблю Лондон.

Надежда Киченок: Мой – это Открытый чемпионат Австралии. Когда мы приезжаем летом в начале года, то люди всегда очень приветливые и счастливые. Люблю и Австралию, и турнир.

Какое у вас прозвище?

Надя: Странно, что у нас нет прозвища. Нас обычно называют просто “сестры” или “Киченок (Киченки)”.

Люда: Если у вас есть какие-то мысли, пишите.

Кто из вас больший босс на корте?

(смеются)

Надя: Лучше не задавать этот вопрос, когда мы вместе.

Люда: Иногда я играю лучше, иногда Надя. Стараемся быть командой.

Кто королева ударов с лёта?

Надя: Это еще один вопрос, который нам нужно задавать по отдельности.

Люда: Я – королева задней линии, ты – королева у сетки.

Самый любимый момент в Туре

Люда: Это точно наша победа в Чжухае.

Надя: Мы выиграли его вместе и прошли много трудных моментов, вместе держали трофей. Очень особенная победа.

Теннисные кумиры в детстве

Надя: Их много, сестры Уильямс, Мартина Хингис, Ким Клейстерс…

Люда: Много матчей смотрели по телевизору, когда были маленькие

Надя: Я помню, как в детстве мы проспались в 4 утра, чтобы посмотреть матчи Australian Open.

Как мы остаемся позитивными во время карантина и как поддерживаем форму?

Люда: Мы каждый день занимаемся. Наш тренер по фитнесу Денис Ващук составил для нас программу. У нас есть дома какой-то инвентарь.

Надя: Так как мы не можем выходить на улицу тренироваться, то я думаю над тем, чтобы купить себе велосипед.

Любимый фильм?

Люда: Для меня это, однозначно, фильм «Арго» с Беном Аффлеком.

Надя: А я недавно смотрела «Знакомьтесь, Джон Блэк», мне понравилось. Сериалы? Сериалы мы не особо смотрим. Сейчас это «Ozark» от Netflix, впечатляющий сериал.

Что посетить в Украине?

Надя: Киев, мы здесь живем. Очень привлекательный город, особенно в историческом плане.

Люда: Карпаты, Днепр… Вы приезжайте, и мы вам покажем.

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Источник:

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