Сестры Киченок ответили на вопросы болельщиков в Instagram

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Украинские теннисистки пообщались с подписчиками на странице TieBreak Tennis.
Любимый турнир:
Людмила Киченок: Для меня это однозначно Уимблдон. Я люблю традиции, люблю траву, люблю Лондон.
Надежда Киченок: Мой – это Открытый чемпионат Австралии. Когда мы приезжаем летом в начале года, то люди всегда очень приветливые и счастливые. Люблю и Австралию, и турнир.
Какое у вас прозвище?
Надя: Странно, что у нас нет прозвища. Нас обычно называют просто “сестры” или “Киченок (Киченки)”.
Люда: Если у вас есть какие-то мысли, пишите.
Кто из вас больший босс на корте?
(смеются)
Надя: Лучше не задавать этот вопрос, когда мы вместе.
Люда: Иногда я играю лучше, иногда Надя. Стараемся быть командой.
Кто королева ударов с лёта?
Надя: Это еще один вопрос, который нам нужно задавать по отдельности.
Люда: Я – королева задней линии, ты – королева у сетки.
Самый любимый момент в Туре
Люда: Это точно наша победа в Чжухае.
Надя: Мы выиграли его вместе и прошли много трудных моментов, вместе держали трофей. Очень особенная победа.
Теннисные кумиры в детстве
Надя: Их много, сестры Уильямс, Мартина Хингис, Ким Клейстерс…
Люда: Много матчей смотрели по телевизору, когда были маленькие
Надя: Я помню, как в детстве мы проспались в 4 утра, чтобы посмотреть матчи Australian Open.
Как мы остаемся позитивными во время карантина и как поддерживаем форму?
Люда: Мы каждый день занимаемся. Наш тренер по фитнесу Денис Ващук составил для нас программу. У нас есть дома какой-то инвентарь.
Надя: Так как мы не можем выходить на улицу тренироваться, то я думаю над тем, чтобы купить себе велосипед.
Любимый фильм?
Люда: Для меня это, однозначно, фильм «Арго» с Беном Аффлеком.
Надя: А я недавно смотрела «Знакомьтесь, Джон Блэк», мне понравилось. Сериалы? Сериалы мы не особо смотрим. Сейчас это «Ozark» от Netflix, впечатляющий сериал.
Что посетить в Украине?
Надя: Киев, мы здесь живем. Очень привлекательный город, особенно в историческом плане.
Люда: Карпаты, Днепр… Вы приезжайте, и мы вам покажем.
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Источник:
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