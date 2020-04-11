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Теннис

Вания Кинг досрочно завершила карьеру из-за паузы в сезоне

Евгений НикитюкНет комментариев
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31-летняя американка ещё в феврале объявила, что завершит карьеру этой весной после того, как выступит на турнирах в Индиан-Уэллс, Майами и Чарльстоне. Однако, в начале марта сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса, а его возобновление планируется 13 июля.

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За 14 лет в профессиональном теннисе Кинг выиграла 16 титулов WTA, 15 из которых в парном разряде, дважды становилась чемпионкой в паре на турнирах Большого Шлема (Уимблдон, US Open в 2010 году) и один раз финалисткой в миксте (Ролан Гаррос-2009).

В одиночном рейтинге WTA Вания поднималась на 50-ю строчку в 2006 году, а через пять лет она стала третьей ракеткой мира в парном рейтинге. В 2009 году американка принимала участие в финале Кубка Федерации, в котором её сборная потерпела поражение от итальянок.

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> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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