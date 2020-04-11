Во Франции выделят 35 миллионов евро на поддержку тенниса

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Французская теннисная федерация разрабатывает программу финансовой помощи.



Подробная информация будет озвучена 15 мая, но уже сейчас известно, что в FFT хотят задействовать 35 миллионов евро, чтобы помочь теннисному сообществу в стране. В федерации планируют финансово поддержать игроков, тренеров, судей, а также клубы и международные турниры.

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Ранее свою программу помощи озвучили в британской теннисной федерации.

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Источник:

fft.fr

Фото: Getty Images.