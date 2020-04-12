Надаль продал футболку за 20 тысяч евро на благотворительном аукционе

#Надаль

Источник – Чемпион.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на благотворительном аукционе продал свою футболку с победного финала Ролан Гаррос в 2019 году (6:3, 5:7, 6:1, 6:1 против Доминика Тима).

Об этом сообщает Marca.

Важно: 16 лет назад Федерер и Надаль сыграли между собой первый матч

За футболку второй ракетки мира заплатили 20500 евро. Всего на аукционе, где присутствовали и другие ценные лоты из мира спорта, собрали почти 143 тысячи евро. Деньги пойдут на борьбу с последствиями, вызванными пандемией коронавирус.

Второй самый ценный лот – футболка экс-игрока сборной Испании по баскетболу Хуан Карлос Наварро, в которой он выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.