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Теннис

Сергей Стаховский рассказал о своей пенсии теннисиста

Евгений НикитюкНет комментариев
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В интервью Сергей Стаховский рассказал о своей карьере, семье, политике в Украине, виноделии и жизни после тенниса.

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“Думали ли я о пенсии? У меня будет пенсия ATP. С 49 лет до 69. Чтобы не наврать, это будет что-то в районе 400-450 тысяч, какие-то еще проценты. Где-то 3-4 тысячи долларов пенсии в месяц я должен получать. Хотя, можно сказать, я «пролетел»: в мой период работы в Совете игроков ATP мы подняли выплаты с 10 тысяч долларов до, по-моему, $65-70 тысяч в год”.

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> Сергей Стаховский: “Хочу создать качественный и конкурентоспособный продукт, произведенный именно в Украине”

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Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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