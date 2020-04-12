Турнир WTA в Монреале отменён в этом году из-за коронавируса

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Вчера, 10 апреля, правительство Квебека приняло решение запретить на территории провинции проведение массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных, до 31 августа этого года.

В Монреале, который является крупнейшим городом в провинции, на 7-16 августа был запланирован турнир WTA Premier 5. После совещания с женской ассоциацией Tennis Canada решила перенести турнир на следующий год (6-15 августа). Отметим, что на аналогичную дату в рамках АТР-тура запланирован “Мастерс” в Торонто – столице соседней провинции Онтарио.

Напомним, что оба теннисных тура приостановлены с начала марта, а возобновление турниров предположительно состоится 13 июля. Организаторы US Open, последнего “Шлема” сезона, который должен начаться через неделю после завершения канадских турниров, заявили, что рассматривают все варианты проведения.

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Источник:

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