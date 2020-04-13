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Теннис

Голосование: Моника Селеш – Каролин Возняцки. Турнир первых ракеток мира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Участвуйте в виртуальном турнире лидеров рейтинга WTA от портала EURO.com.ua.

Каждый день голосуйте за победительницу пары и по итогам всех раундов мы узнаем имя нашей чемпионки!

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> Полная сетка турнира

Ежедневно на странице портала в Facebook будет открыто голосование в нескольких “матчах”. Следите за обновлениями и отдавайте голос за свою фаворитку (голосование по каждой паре закрывается через 24 часа после старта).

ВТОРОЙ КРУГ
Моника СЕЛЕШ (США) – Каролина ВОЗНЯЦКИ (ДАНИЯ)

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Источник: btu.org.ua
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