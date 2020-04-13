На Ролан Гаррос продолжается работа по подготовке теннисного комплекса к турниру

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Строительные работы не прекращаются на территории «Stade Roland Garros».
В середине марта по информации СМИ была остановлена вся работа по реконструкции теннисного комплекса в Париже.
Однако, как заявляет генеральный директор FFT Жан-Франсуа Вилетт, строительные работы продолжались здесь даже в условиях карантина, в том числе и те, которые касаются новой крыши на центральной арене Открытого чемпионата Франции.
“Были предприняты необходимые меры безопасности, подготовкой комплекса занимаются от 30 до 50 человек, – говорит Вилетт. – Крыша (работа над проектом была официально сдана 5 февраля) исправна, она открывается и закрывается. Но есть другие моменты, которые еще нужно доработать”.
Напомним, что организаторы французского мэйджора перенесли соревнования на 20 сентября – 4 октября.
> Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона
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Источник:
lequipe.fr
Фото: AP Photo.