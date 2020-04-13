На Ролан Гаррос продолжается работа по подготовке теннисного комплекса к турниру

Новости

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Строительные работы не прекращаются на территории «Stade Roland Garros».



В середине марта по информации СМИ была остановлена вся работа по реконструкции теннисного комплекса в Париже.

Однако, как заявляет генеральный директор FFT Жан-Франсуа Вилетт, строительные работы продолжались здесь даже в условиях карантина, в том числе и те, которые касаются новой крыши на центральной арене Открытого чемпионата Франции.

“Были предприняты необходимые меры безопасности, подготовкой комплекса занимаются от 30 до 50 человек, – говорит Вилетт. – Крыша (работа над проектом была официально сдана 5 февраля) исправна, она открывается и закрывается. Но есть другие моменты, которые еще нужно доработать”.

Напомним, что организаторы французского мэйджора перенесли соревнования на 20 сентября – 4 октября.

> Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

lequipe.fr

Фото: AP Photo.