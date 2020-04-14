Дарья Снигур будет получать стипендию Президента Украины

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Чемпионка юниорского Уимблдона попала в список обладателей стипендии “для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и для их тренеров”.
Достижения теннисистки были отмечены в рамках категории “За первое место на чемпионатах мира среди молодежи (или в близкой к взрослым возрастной группе).
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Фото: Getty Images.