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Теннис

Дарья Снигур будет получать стипендию Президента Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Чемпионка юниорского Уимблдона попала в список обладателей стипендии “для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и для их тренеров”.

Достижения теннисистки были отмечены в рамках категории “За первое место на чемпионатах мира среди молодежи (или в близкой к взрослым возрастной группе).

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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