Лейла Фернандес: “Матчи в Кубке Федерации стали необычным опытом для меня”

Новости

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Канадская теннисистка подвела итоги первых месяцев в новом сезоне



В интервью сайту WTA 17-летняя канадка поделилась впечатлениями после выступления на Australian Open, где выиграла три раунда квалификации, не упустив ни одного сета и дебютировала в основной сетке.

“Это был неповторимый опыт. Это был первый в моей карьере взрослый турнир Большого Шлема, и я рада, что мне удалось это сделать самой, без wild card. Я всегда была уверена в том, что в состоянии противостоять таким соперницам и могу побеждать даже в двух сетах. Но тяжёлый труд всегда даёт свои плоды. Я рада, что получила опыт игры в основной сетке “Шлема”. Это был большой заряд уверенности для меня. Теперь я задумываюсь о том, чтобы пройти ещё дальше по сетке”.

В начале февраля Фернандес сыграла за свою страну в Кубке Федерации в рамках матча против Швейцарии, в котором обыграла на тот момент пятую ракетку мира Белинду Бенчич.

“Выходя на корт, я всегда верю, что могу обыграть соперницу из Топ-100, Топ-10 или Топ-5. Я верила в свою победу и хотела приподнять дух в нашей команде. Я старалась помочь изо всех сил. Я была очень рада сыграть против Белинды, и по ходу встречи я обретала всё больше уверенности. Я ничего не боялась.

Я смотрела много её матчей по телевизору, и одна была одной из теннисисток, на которую я хотела равняться. Мне нравится как она играет, как двигается по корту. Я старалась действовать так же и это сработало. Это был необычный опыт для меня. Мы собрали отличную команду: Бьянка, Эжени, Габриэла – все они замечательные теннисистки”.

В конце месяца Лейла выступила на турнире WTA в Акапулько, где она успешно преодолела квалификацию и дошла до финала.

“Если честно, я не думала, что получится сыграть в Акапулько, потому что мы не были уверены, что мне предоставят wild card. За день до этого я думала просто попутешествовать и я была очень счастлива, когда нам позвонили и одобрили нашу заявку. Мы собрали вещи и поехали. В каждом матче я старалась придерживаться того же уровня, что и во встрече с Бенчич.

Я не смотрела результаты жербеьёвки, но до меня доходили слухи о том, как открывается сетка. Но старалась избегать этого и фокусировалась только на предстоящем матче. Выступление в Акапулько показало мне, что я могу играть на таких турнирах и бороться с сильными соперницами”.

После Акапулько канадка сыграла в Монтеррее, где уступила в четвертьфинале будущей чемпионке турнира Элине Свитолиной. На данный момент Лейла Фернандес занимает 118-е место в рейтинге WTA.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Siggi Bucher.