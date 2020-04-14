Перуанский теннисист дисквалифицирован за употребление каннабиса

В пробе Піньо был обнаружен каннабис

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Источник – Чемпион.

581-я ракетка мира перуанец Арклон Хуертас дель Піньо ушел в добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает ITF.

В его пробе, взятой в октябре на турнире в Лиме, был обнаружен каннабис.

27 декабря ему вынесли обвинение, а 8 апреля он принял добровольное отстранение. Его срок пойдет в счет дисквалификации, которую ему в итоге вынесут.

Сейчас теннисный тур все равно остановлен через коронавирус, и турниров не будет минимум до 13 июля.

Напомним, US Open может состояться без зрителей.

Также, в Германии снимут фильм о Беккера.