Перуанский теннисист дисквалифицирован за употребление каннабиса

В пробе Піньо был обнаружен каннабис
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Источник – Чемпион.
581-я ракетка мира перуанец Арклон Хуертас дель Піньо ушел в добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает ITF.
В его пробе, взятой в октябре на турнире в Лиме, был обнаружен каннабис.
27 декабря ему вынесли обвинение, а 8 апреля он принял добровольное отстранение. Его срок пойдет в счет дисквалификации, которую ему в итоге вынесут.
Сейчас теннисный тур все равно остановлен через коронавирус, и турниров не будет минимум до 13 июля.
Напомним, US Open может состояться без зрителей.
Также, в Германии снимут фильм о Беккера.
Источник: champion.com.ua