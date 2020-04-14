Вторник, 14 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисПеруанский теннисист дисквалифицирован за употребление каннабиса
Теннис

Перуанский теннисист дисквалифицирован за употребление каннабиса

AdminНет комментариев
Добавлено

В пробе Піньо был обнаружен каннабис

#Піньо

Источник – Чемпион.

581-я ракетка мира перуанец Арклон Хуертас дель Піньо ушел в добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает ITF.

В его пробе, взятой в октябре на турнире в Лиме, был обнаружен каннабис.

27 декабря ему вынесли обвинение, а 8 апреля он принял добровольное отстранение. Его срок пойдет в счет дисквалификации, которую ему в итоге вынесут.

Читайте также:  Кори Гауфф: "В начале года и не думала, что у меня появится шанс выиграть титул"

Сейчас теннисный тур все равно остановлен через коронавирус, и турниров не будет минимум до 13 июля.

Напомним, US Open может состояться без зрителей.

Также, в Германии снимут фильм о Беккера.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Рафаэль Надаль испек домашний пирог: “Мне было бы легче 3 часа тренироваться”

Голосование: Крис Эверт – Мария Шарапова. Турнир первых ракеток мира

Катрина Адамс: “Коронавирус у меня нашли в начале марта, еще до того, как в Нью-Йорке началась паника”

Наоми Броди: “В начале паузы в сезоне думала устроиться работать в супермаркет”

Голосование: Моника Селеш – Каролин Возняцки. Турнир первых ракеток мира

Закрыть