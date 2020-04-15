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Теннис

ATP и WTA подтвердили статус “замороженного” рейтинга на период паузы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Теннисные ассоциации в комментарии журналистам подчеркнули, что все данные в рейтингах остаются без изменений с 16 марта 2020 года

Напомним, что в конце марта оба Тура объявили о зафиксированным рейтинге для всех игроков согласно их результатам по состоянию на 16 марта 2020 года на время паузы в сезоне.

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В ответ на недавний запрос прессы и ATP, и WTA подтвердили, что “замороженный” статус предполагает, что все данные/категории в рейтингах остаются без изменений, пока в Турах не проводятся соревнования. В WTA отдельно уточнили, что фиксированный рейтинг касается любых данных, в том числе, и учета недель, например, в топ-10 или на первой позиции в рейтинге.

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В случае учета этих недель на сегодня Новак Джокович повторил бы рекорд Пита Сампраса в статусе первой ракетки мира (286), Рафаэлю Надалю понадобился месяц, чтобы повторить рекорд Джимми Коннорса по количеству недель в топ-10 подряд (787), Эшли Барти заняла бы 12-е место в списке первых ракеток WTA с 42 неделями, Роджер Федерер – подобрался бы ближе к отметке 1000 недель в топ-20 (989 недель), а Симона Халеп записала бы в свой актив более 320 недель в топ-10 подряд. Среди украинок за этот период Элина Свитолина перешагнула бы отметку в 150 недель в топ-10 подряд, а Даяна Ястремская – 60 недель в топ-50 подряд.

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Напомним, что по последней информации соревнования в ATP, WTA, ITF и ATP Challenger Tour официально приостановлены до 13 июля.

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Источник:
ubitennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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