ATP и WTA заморозили рейтинг теннисистов на период пандемии

ATP и WTA зафиксировали рейтинг теннисистов на время карантина

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Источник – ukrinform.ua.

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) все данные в рейтингах остаются без изменений с 16 марта 2020 года.

Об этом сообщает Ubitennis.

В конце марта обе ассоциации объявили о зафиксирован рейтинг для всех игроков согласно их результатов по состоянию на 16 марта 2020 года на время паузы в сезоне.

ATP и WTA подтвердили, что “замороженный” статус предполагает, что все данные в рейтингах остаются без изменений, пока в Турах не будут происходить соревнования. В WTA отдельно уточнили, что фиксированный рейтинг касается любых данных, в том числе и учета недель, например, в топ-10 или на первой позиции в рейтинге.

Напомним, US Open может состояться без зрителей.