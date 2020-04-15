Кори Гауфф: “Я начинаю привыкать к тому, что для кого-то уже могу быть образцом для подражания”

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Отметим, что 16-летняя американка, находящаяся на 52-й строчке, является самой юной теннисисткой в Топ-350 мирового рейтинга. Следующей по возрасту после Гауфф идёт представительница Украины Дарья Лопатецкая, занимающая 382-е место.

“Мне всегда было интересно, была бы моя жизнь лучше или хуже без тенниса. Учитывая, что мне дал этот вид спорта, я не могу представить, чтобы моя жизнь была лучше без него. Иногда я слишком занята в отличие от остальных людей. Большинство моих друзей ходят в обычную школу и, будучи “нормальными”, они мне кажутся такими счастливыми. Какое-то время мне тоже хотелось такой жизни, но затем я осознала, что в жизни они не такие счастливые, как в социальных сетях.

Я показывала хорошие результаты, так что это не имело никакого отношения к теннису. Я просто не получала от него удовольствия. Мои родители сделали всё, чтобы убедиться в том, что у меня жизнь нормального ребёнка. В прошлом году мне удалось попасть домой, а в этот раз я хотела пойти на выпускной, но его отменили из-за коронавируса. Я стараюсь чаще видеться с друзьями. Мои родители работают, так что я провожу много времени одна дома. Это непросто заниматься одной и не иметь возможности общаться с одноклассниками.

Но мне нравится мой образ жизни, он для меня идеальный, но может быть не таким для остальных. Путешествовать это не так легко. У меня есть два младших брата, и мы очень близки. Когда мне приходится уезжать, мне больно с ними расставаться. Я каждый год пропускаю день рождения одного из них, потому что он попадает на середину Ролан Гаррос. И мне повезло, что они не завидуют тому вниманию, которое получаю я. Они понимают это и всегда поддерживают меня.

Всю свою жизнь я была “самой юной” в чём-нибудь, что только придавало внимание к моей персоне, чего я лично не хотела. На мне было давление, что я должна всего быстро достигать. Однажды я на это всё забила и действовала так, как сама хочу. Перед Уимблдоном в 2018 году я сомневалась в том, чего же я именно хочу. И проблема была не в моих результатах а том, что мне не нравилось то, чем я занималась. Я понимала, что мне нужно играть ради себя, а не других людей.

Около года я была в депрессии. Это был самый сложный год для меня. В такие моменты тебе сложно найти что-то положительное. Я хотела играть в теннис, но не понимала, как мне нужно это делать. Это зашло так далеко, что я даже задумывалась паузе не год, чтобы просто пожить нормальной жизнью. Этот выбор был явно неправильным, но я была близка к тому, чтобы именно так и сделать. Я много думала и плакала, но вышла из этой ситуации сильной и теперь знаю себя, как никогда лучше. Все спрашивают меня, как я остаюсь такой спокойной на корте, и я думаю, что это из-за того, что я приняла себя такой, какой есть после сложных моментов в моей жизни. Теперь, когда я на корте, я просто очень благодарна жизни за это.

Я встречала девочек всех рас, но большинство афроамериканок, который говорили, что они начали играть в теннис после того, как увидели меня. Меня это сильно удивило, потому что именно так я начала заниматься этим видом спорта. Помню, за месяц до моего выступления на Уимблдоне я тренировала в клубе и большинство на кортах были мальчики, а через месяц после моего возвращения там были девочки, и тренер сказал мне, что это всё благодаря мне. Я даже не могла представить, что один турнир может оказать такой сильный эффект.

Сейчас для меня самое важное – это продолжать разрушать барьеры. В то же время я не хочу, чтобы меня сравнивали с Сереной или Винус. Во-первых, я пока играю не на их уровне. Мне всегда казалось, что это как-то не честно сравнивать с сёстрами Уильямс кого-то из новичков. Они до сих пор мои кумиры. Учитывая их заслуги, меня пока не стоит относить к их лиге. Конечно же, я надеюсь когда-нибудь достичь того, что они. Именно они указали мне путь, и я никогда не смогу быть ими. Я никогда бы не начала играть в теннис, если бы не они, одни из немногих афроамериканцев в спорте. Меня не нужно с ними сравнивать.

Я начинаю привыкать к тому, что для кого-то уже могу быть образцом для подражания. Это прибавляет давление, ведь я знаю, что люди следят за каждым моим шагом. Поначалу я думала, что должна быть идеальной, но я слишком много копалась в себе и оставила это в прошлом. После этого я стала получать удовольствие от тренировок и теннисных матчей. Мне повезло, что я это поняла довольно рано и это не затянулось надолго. У меня есть семья и замечательный круг друзей, который я всегда стараюсь держать маленьким. У меня никогда не было много друзей.

Это помогло мне понять, кому действительно интересно со мной, а кто находится в моём кругу по другим причинам. Я очень осторожна, когда подпускаю кого-то к себе. Это люди, которые помогли мне пройти через все тяжёлые времена. Мне понадобилось время, чтобы научиться выражать им свои настоящие эмоции. Как только я это поняла, всё стало намного проще”.

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Источник:

behindtheracquet.com

Фото: Getty Images.