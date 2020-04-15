Монфис и Азаренко сыграют в виртуальном теннисном турнире

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Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

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Организаторы “Mutua Madrid Open” назвали новые имена участников виртуального чемпионата.



К списку участников (Энди Маррей, Люка Пуй, Анжелик Кербер, Карла Суарес-Наварро, Рафаэль Надаль, Джон Иснер, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младенович и Эжени Бушар) присоединились Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Виктория Азаренко и Мэдисон Кис.

Напомним, что соревнования пройдут в конце апреля.

> Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

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Фото: Mutua Madrid Open.