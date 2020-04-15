Среда, 15 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисМонфис и Азаренко сыграют в виртуальном теннисном турнире
Теннис

Монфис и Азаренко сыграют в виртуальном теннисном турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

09.04.20 08:47

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

08.04.20 09:48

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

07.04.20 19:00

Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"

06.04.20 20:37

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Организаторы “Mutua Madrid Open” назвали новые имена участников виртуального чемпионата.

К списку участников (Энди Маррей, Люка Пуй, Анжелик Кербер, Карла Суарес-Наварро, Рафаэль Надаль, Джон Иснер, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младенович и Эжени Бушар) присоединились Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Виктория Азаренко и Мэдисон Кис.

Читайте также:  Андрезье-Бутеон. Завацкая получила седьмой номер посева в основной сетке

Напомним, что соревнования пройдут в конце апреля.

> Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Mutua Madrid Open.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Роберто Баутиста-Агут: “В столь ужасное время уровень моего тенниса был одним из лучших за всю карьеру”

Голосование: Ана Иванович – Линдсей Дэвенпорт. Турнир первых ракеток мира

Лейла Фернандес: “Матчи в Кубке Федерации стали необычным опытом для меня”

Дарья Снигур будет получать стипендию Президента Украины

Сафин: Пандемия коронавирус является мировым заговором, который позволит чиповать людей

Закрыть