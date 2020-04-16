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Даяна Ястремская: “Работа над проектом мультфильма заняла у нашей команды восемь дней”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка рассказала о работе над мультфильмом, который вчера опубликовала в своих соцсетях.

«Я думаю, что представить всю ситуацию вокруг пандемии с помощью мультфильма – это толковая идея», – рассказала Ястремская. «Вся концепция ясна и понятна детям и взрослым».

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«Этот мультфильм был создан нашей командой. Каждый из них потрясающий специалист. Я рисовала сама, пока художник не показал мне своё видение – и это, несомненно, было лучше», – смеётся Даяна.

«На самом деле я считаю себя подающим надежды драматургом, так как мне нравится придумывать разные сценарии. Думаю, я могла бы стать достойным сценаристом».

«Мультфильм был дублирован украинскими актерами. Весь проект занял восемь дней. Мы работали быстро, так как очень важно, чтобы этот проект был актуальным. Люди должны понимать, насколько опасен этот вирус».

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Напомним, что благотворительный фонд Даяны Ястремской совместно с народным депутатом Александром Горенюком организовал доставку продуктовых наборов для одесситов.

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Источник:
wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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