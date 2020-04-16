Элина Свитолина: “Пожарные – наши герои”

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Первая ракетка Украины в соцсетях поблагодарила тех, кто занимается тушением пожаров в Чернобыльской зоне.



“Я хочу поблагодарить всех тех пожарных, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои”, – написала Свитолина в сторис на своей странице в Instagram.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, “по состоянию на 7 часов утра продолжается тушение очагов тления в Чернобыльской зоне, к работе привлечены 521 человек и 124 единицы техники”.

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Фото: Instagram.