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Теннис

Элина Свитолина: “Пожарные – наши герои”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка Украины в соцсетях поблагодарила тех, кто занимается тушением пожаров в Чернобыльской зоне.

“Я хочу поблагодарить всех тех пожарных, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои”, – написала Свитолина в сторис на своей странице в Instagram.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, “по состоянию на 7 часов утра продолжается тушение очагов тления в Чернобыльской зоне, к работе привлечены 521 человек и 124 единицы техники”.

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Элина Свитолина: "Пожарные - наши герои"

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Фото: Instagram.

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Источник: btu.org.ua
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