Немецкая федерация обратилась к властям: “В теннис можно играть даже при коронавирусе”

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Руководство DTB направило свои письма разным органам в стране, в том числе и Министерству здравоохранения.

Как сообщают СМИ, немецкая теннисная федерация озвучила 7 главных пунктов, которые, по их мнению, могут выполнять игроки и организаторы (теннисные клубы), чтобы обезопасить всех участников даже в условиях пандемии коронавируса.

Так, в этих пунктах сказано, что «проведение теннисных тренировок представляется нам возможным», минимальное расстояние между игроками должно составлять 1,5 метра (в том числе, когда они выходят на корт и уходят с него, меняются сторонами и во время пауз), на таком же расстоянии должны находиться их лавочки. Также предлагают отменить традиционное рукопожатие игроков, на территории должна проводиться санитарная обработка, а игрокам должны быть доступны дезинфицирующие средства, при это пользоваться можно будет только одноразовыми бумажными полотенцами. По мнению DTB, возможность играть на открытом воздухе и специфика теннисных правил дают повод «серьезно задуматься о постепенном возобновлении тенниса».

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Еще один долгосрочный запрет на теннис «разрушит сложившиеся структуры и поставит под вопрос существование многих клубов», говорится в заявлении. Еще один профессиональный запрет примерно для 20 000 теннисных тренеров «приведет их к экономическому краху».

Известно, что немецкие теннисисты получили разрешение проводить тренировки, следуя специальным указаниям, даже в период строгого карантина в стране.

«У нас есть разрешение тренироваться в зале, где не более двух человек, – рассказал Ян-Леннард Штруфф, 34-я ракетка мира. – Это могу быть я и мой тренер или я и мой спарринг-партнер. У нас есть все необходимые средства гигиены и мы соблюдаем нужную дистанцию. Конечно, эти тренировки проходят совсем с другой интенсивностью. Сложно понять, для чего мы тренируемся. Обычно у нас есть план: если турнир через две недели, допустим, я стану работать над подачей. Сейчас же я задаюсь вопросом, для чего я тренируюсь? Но потом чувствую, мол, окей, можно немного и поиграть. Тогда, когда у нас будет точная дата (возобновления соревнований), думаю, недель 6 для подготовки и восстановления формы будет достаточно».

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Источник:

tennisnet.com

Фото: Hamburg European Open.