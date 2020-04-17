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Теннис

Новак Джокович: “Сейчас меня меньше всего волнует теннис”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка мира прокомментировал паузу в теннисном Туре и рассказал о жизни в Марбелье.

“Сейчас я готов играть, но лично я считаю, что прежде чем мы сможем это сделать, пройдут месяцы. Решение играть или не играть без зрителей зависит не от нас, потому что здоровье важнее любого спорта. В эту минуту меня меньше всего волнует теннис. Я выполняю нужные упражнения, чтобы мое тело не отвыкало от физических нагрузок. Ситуация в мире сейчас очень серьезная и уже долгое время так много людей страдают от такой ужасной реальности. Так что, теннис сейчас имеет наименьшее значение. В последние пару недель мы часами ведем обсуждения в Совете игроков, рассматривая те пути, которыми в будущем может пойти наш спорт. Мы не можем решать по поводу графика соревнований, но можем помочь тем, кому это необходимо.

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Вместе с семьей я провожу время в Марбелье, где живет мой брат, поэтому сейчас мы все тут. Здесь мы все счастливы и, думаю, что в будущем мы будем тут жить с женой и детьми. Просто здорово, что у нас есть возможность качественно провести время с семьей, потому что обычно мы все время путешествуем с турнира на турнир”.

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Источник:
elperiodico.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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