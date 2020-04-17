Тренер первой ракетки Китая планирует работать доставщиком пиццы во время карантина

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Томас Друэ жалуется на финансовые проблемы в связи с паузой в сезоне
Французский специалист в интервью L’Equipe рассказал, что его подопечная, Ван Цян, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, отказалась выплатить ему хотя бы часть зарплаты.
“После того, как стало известно о паузе в сезоне до июля, я попросил её выплатить мне 50% заработной платы”, – сказал Друэ, у которого с китаянкой контракт на 35-40 недель в год. Ван отказала французу, сказав, что сама ничего не зарабатывает.
“Я не знаю, что будет, если отменят весь оставшийся сезон. Либо мы с Ван найдём решение этой проблемы, либо нам придётся расторгнуть контракт и она мне будет обязана выплатить оставшуюся зарплату, которую она мне ещё должна. И тогда я начну искать нового игрока”.
Томас признался, что, кроме тренерской деятельности, он больше ни на чём не зарабатывает, поэтому планирует устроится доставщиком пиццы на родном Маврикии.
“Помимо тренерства, у меня больше нет никакой работы. Чтобы немного подзаработать, я собираюсь доставлять пиццу. Я хочу делать что-нибудь полезное”.
Напомним, что ранее Французская федерация тенниса заявила, что разрабатывает программу финансовой помощи игрокам, тренерам, судьям, теннисным клубам и турнирам.
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Источник:
www.lequipe.fr
Фото: Getty Images.