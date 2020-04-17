Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисТренер первой ракетки Китая планирует работать доставщиком пиццы во время карантина
Теннис

Тренер первой ракетки Китая планирует работать доставщиком пиццы во время карантина

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 13:16

Элина Свитолина в апреле сыграет в виртуальном теннисном чемпионате

09.04.20 08:47

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

08.04.20 09:48

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

07.04.20 19:00

Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"

Томас Друэ жалуется на финансовые проблемы в связи с паузой в сезоне

Французский специалист в интервью L’Equipe рассказал, что его подопечная, Ван Цян, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, отказалась выплатить ему хотя бы часть зарплаты.

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 8 мая (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

“После того, как стало известно о паузе в сезоне до июля, я попросил её выплатить мне 50% заработной платы”, – сказал Друэ, у которого с китаянкой контракт на 35-40 недель в год. Ван отказала французу, сказав, что сама ничего не зарабатывает.

“Я не знаю, что будет, если отменят весь оставшийся сезон. Либо мы с Ван найдём решение этой проблемы, либо нам придётся расторгнуть контракт и она мне будет обязана выплатить оставшуюся зарплату, которую она мне ещё должна. И тогда я начну искать нового игрока”.

Читайте также:  Тайбэй. Стаховский одержал победу в своём первом матче в одиночном разряде турнира

Томас признался, что, кроме тренерской деятельности, он больше ни на чём не зарабатывает, поэтому планирует устроится доставщиком пиццы на родном Маврикии.

“Помимо тренерства, у меня больше нет никакой работы. Чтобы немного подзаработать, я собираюсь доставлять пиццу. Я хочу делать что-нибудь полезное”.

Напомним, что ранее Французская федерация тенниса заявила, что разрабатывает программу финансовой помощи игрокам, тренерам, судьям, теннисным клубам и турнирам.

Читайте также:  Свитолина вновь выступит на показательном турнире во Франции

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.lequipe.fr

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Немецкая федерация обратилась к властям: “В теннис можно играть даже при коронавирусе”

В США планируют выделить на поддержку тенниса около 15 миллионов долларов

Новак Джокович: “Сейчас меня меньше всего волнует теннис”

Голосование: Серена Уильямс – Моника Селеш. Турнир первых ракеток мира

В США на поддержку тенниса выделят 15 млн долларов

Закрыть