В США на поддержку тенниса выделят 15 млн долларов

В США поддержат теннис

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Источник – btu.org.иа.

В Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) рассматривают планы поддержки тенниса.

Об этом сообщает btu.org.ua.

USTA озвучили свои планы относительно материальной поддержки клубов, общественных и образовательных теннисных учреждений и их сотрудников, чьи доходы значительно уменьшились в связи с прекращением соревнований через коронавирус. На эти нужды планируют выделить около 15 млн долларов

Сообщается, что на 20 процентов к концу года будет снижена зарплата топменеджеров USTA.

Сейчас официально пауза в мировом теннисе продлится до 13 июля.

Напомним, US Open может состояться без зрителей.

Также, в Германии снимут фильм о Беккера.