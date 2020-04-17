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Теннис

В США на поддержку тенниса выделят 15 млн долларов

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В США поддержат теннис

#США, #теннис

Источник – btu.org.иа.

В Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) рассматривают планы поддержки тенниса.

Об этом сообщает btu.org.ua.

USTA озвучили свои планы относительно материальной поддержки клубов, общественных и образовательных теннисных учреждений и их сотрудников, чьи доходы значительно уменьшились в связи с прекращением соревнований через коронавирус. На эти нужды планируют выделить около 15 млн долларов

Сообщается, что на 20 процентов к концу года будет снижена зарплата топменеджеров USTA.

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Сейчас официально пауза в мировом теннисе продлится до 13 июля.

Напомним, US Open может состояться без зрителей.

Также, в Германии снимут фильм о Беккера.

Источник: champion.com.ua
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