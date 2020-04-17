В США на поддержку тенниса выделят 15 млн долларов

В США поддержат теннис
#США, #теннис
Источник – btu.org.иа.
В Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) рассматривают планы поддержки тенниса.
Об этом сообщает btu.org.ua.
USTA озвучили свои планы относительно материальной поддержки клубов, общественных и образовательных теннисных учреждений и их сотрудников, чьи доходы значительно уменьшились в связи с прекращением соревнований через коронавирус. На эти нужды планируют выделить около 15 млн долларов
Сообщается, что на 20 процентов к концу года будет снижена зарплата топменеджеров USTA.
Сейчас официально пауза в мировом теннисе продлится до 13 июля.
Напомним, US Open может состояться без зрителей.
Также, в Германии снимут фильм о Беккера.
Источник: champion.com.ua