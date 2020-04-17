Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисВ США планируют выделить на поддержку тенниса около 15 миллионов долларов
Теннис

В США планируют выделить на поддержку тенниса около 15 миллионов долларов

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

09.04.20 08:47

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

08.04.20 09:48

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

07.04.20 19:00

Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"

06.04.20 20:37

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Американская ассоциация финансово поможет участникам теннисной инфрастуктуры в стране.

В USTA озвучили свои планы по материальной поддержке клубов, общественных и образовательных теннисных учреждений и их сотрудников, чьи доходы значительно уменьшились в связи с приостановкой соревнований. Так, в американской ассоциации планируют выделить на эти нужды около 15 миллионов долларов.

Читайте также:  Даллас. Калинина будет бороться за место в финале

> Катрина Адамс: “Коронавирус у меня нашли в начале марта, еще до того, как в Нью-Йорке началась паника”

Сообщается, что на 20% до конца года будет снижена зарплата топ-менеджеров USTA. На данный момент в USTA уже подготовили пакет поддержки размером 20 миллионов. В дальнейшем планируется, что эта сумма составит 50 миллионов.

Организаторы также прокомментировали проведение US Open (31 августа – 13 сентября) в этом году: на данный момент по-прежнему рассматриваются все варианты, при этом ожидается, что окончательное решение по поводу судьбы Открытого чемпионата США в 2020 году должны озвучить не позднее конца июня.

Читайте также:  Завацкая уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Швейцарии

На сегодня официально пауза в ATP, WTA, ITF и ATP Challenger Tour продолжится до 13 июля.

> Рафаэль Надаль: “В ближайшей перспективе я не вижу возможностей проводить турниры”

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
nytimes.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Новак Джокович: “Сейчас меня меньше всего волнует теннис”

Голосование: Серена Уильямс – Моника Селеш. Турнир первых ракеток мира

В США на поддержку тенниса выделят 15 млн долларов

Даяна Ястремская: “Работа над проектом мультфильма заняла у нашей команды восемь дней”

Голосование: Штеффи Граф – Жюстин Энен. Турнир первых ракеток мира

Закрыть