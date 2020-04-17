В США планируют выделить на поддержку тенниса около 15 миллионов долларов

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Американская ассоциация финансово поможет участникам теннисной инфрастуктуры в стране.
В USTA озвучили свои планы по материальной поддержке клубов, общественных и образовательных теннисных учреждений и их сотрудников, чьи доходы значительно уменьшились в связи с приостановкой соревнований. Так, в американской ассоциации планируют выделить на эти нужды около 15 миллионов долларов.
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Сообщается, что на 20% до конца года будет снижена зарплата топ-менеджеров USTA. На данный момент в USTA уже подготовили пакет поддержки размером 20 миллионов. В дальнейшем планируется, что эта сумма составит 50 миллионов.
Организаторы также прокомментировали проведение US Open (31 августа – 13 сентября) в этом году: на данный момент по-прежнему рассматриваются все варианты, при этом ожидается, что окончательное решение по поводу судьбы Открытого чемпионата США в 2020 году должны озвучить не позднее конца июня.
На сегодня официально пауза в ATP, WTA, ITF и ATP Challenger Tour продолжится до 13 июля.
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Источник:
nytimes.com
Фото: Getty Images.