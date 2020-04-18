Джокович и Маррей признались, результат какого матча в своей карьере они хотели бы изменить

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ЧАСТЬ 1: Теннисисты вспомнили свой первый матч и назвали самый лучший поединок друг против друга

Новак Джокович: Если говорить о переходе от турнира к турниру, какой этап для тебя самый тяжелый?

Энди Маррей: Все, что касается грунта, для меня тяжело. Самый тяжелый переход – это переход из зала на открытые корты. Даже иногда играть в Австралии или на US Open под крышей, а потом в следующий раз без крыши – это уже трудно. Из Мадрида в Рим переходить трудно из-за высоты над уровнем моря. С открытых кортов в зал – нормально, а наоборот – это непросто. У нас есть еще такой короткий период после Австралии, когда идут турниры в зале, а потом вновь на улице.

НД: Один раз я играл финал на US Open в 2013 году, это был матч против Рафаэля Надаля, у нас было 4 трудных сета. А в пятницу я играл в Сербии на грунте в зале в полуфинале против Канады в рамках Кубка Дэвиса. Я помню, что после финала на следующий день я тренировался на улице на грунте и это было нормально. Потом у меня был ночной рейс и вечером я прилетел в Белград. Когда я пару часов позанимался в зале, то это был просто нечто, было очень сложно.

ЭМ: В 2012 году после Олимпиады в Лондоне я постарался поехать и сыграть в Канаде, не помню, когда был у меня первый матч, во вторник или среду. В общем, уже после одного матча я чувствовал себя разбитым.

НД: Я помню этот турнир, ты тогда приехал меньше, чем за 24 часа до своего матча. Мне было больно на это смотреть.

ЭМ: Да, тренироваться один день – это была плохая идея. Если бы ты мог изменить один результат, какой матч ты бы выбрал?

НД: Это было бы связано с Олимпиадой, это точно. Наш матч с тобой полуфинал в Лондоне или с Рафой в 2008 году в Пекине в полуфинале. Это был упорный матч, я промазал, когда выполнял смеш, это был очень простой удар над головой, что типично для меня (смеется).

ЭМ: (смеется) Мне кажется, я где-то это видел.

НД: Ты видел это на US Open в 2012 году, сетбол, второй сет. Я был у сетки, ты сделал свечку, которая ударилась о спутник и потом летела назад. Так что, это Олимпиада. Да, мне повезло выиграть все Шлемы и Мастерсы. У меня есть «бронза», но мне казалось, что в 2016 году в Рио-де-Жанейро у меня были отличные шансы выиграть. В первом круге с Хуаном Мартином дель Потро был тяжелый матч, два тай-брейка. За 2 дня до матча я чувствовал себя отлично, я рано проиграл на Уимблдоне, у меня было много времени подготовиться. Я выиграл титул в Канаде и приехал очень уверенным в своих силах, у меня было 15 лучших месяцев в моей карьере. Так вот, я тренировался 2 часа и потом еще час-полтора в паре, в конце этой тренировки я стал чувствовать боль в запястье. Я думал, мол, это только усталость, но было все больнее и больнее. Это не оправдание, что я проиграл, но мне было грустно, что я не был в лучшей форме при таком тяжелом жребии для первого круга. С более легкой сеткой я бы даже в таком состоянии мог, наверное, пройти дальше. Какой матч выбрал бы ты?

ЭМ: Это был бы матч против тебя, как думаешь, какой?

НД: Должно быть, это матч на Australian Open?

ЭМ: Нет, на самом деле. Я бы изменил результат нашего матча на Ролан Гаррос в финале в 2016 году. Конечно, мне бы хотелось выиграть в Австралии, но грунт для меня такое трудное покрытие. Победа именно на грунте стала бы для меня величайшим достижением. А за Австралию мне больно, благодаря тебе.

НД: Я бы еще изменил матч со Стэном Вавринкой в 2015 году на Ролан Гаррос, я выиграл у Рафы в четвертьфинале и на том турнире чувствовал себя чудесно. Для меня самое яркое воспоминание – это шорты Стэна. Боже, я надеюсь, ты их сжег, Стэн. Но для него они стали талисманом.

ЭМ: Стэн ответил нам в комментариях и опубликовал смайлик со среднем пальцем.

НД: (смеются) Да, спасибо, дружище, привет тебе.

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ЭМ: Многие интересуются, что ты думаешь по поводу дискуссии о величайшем игроке всех времен. По какому критерию ты судишь, какой рекорд самый важный?

НД: Очень хороший вопрос. Это комбинация титулов на Шлемах, недель на первой строчке, Мастерсов, личные встречи с соперниками. Думаю, что Большие Шлемы будут самыми важными. Но мне сложно говорить, мне вообще повезло, что я присутствую в этом обсуждении. Трудно сказать… Я всегда это говорил раньше и продолжаю говорить сейчас, я не люблю сравнивать поколения, я всегда так думал. Я не могу сравнивать разные Эры, не могу сравнивать с Бьорном Боргом..

ЭМ: Я согласен, что поколения трудно сравнивать. Но в реальности все трое лучших игроков – это игроки одного поколения (Джокович, Надаль, Федерер). Я уверен, что Борг играл бы сейчас отлично, а Рафа – во времена Джимми Коннорса. Просто вас трое и ты можешь сравнивать, вы играли 55 раз с Рафой и 50 раз с Роджером, они играли между собой 40 раз, вас не нужно сравнивать с другими поколениями, у вас есть статистика ваших встреч. Сейчас трудно судить, мы пока не знаем, что произойдет в будущем. Еще один фактор в этом обсуждении – в теннисе разные покрытия. Сейчас у нас есть рекорд Рафы на грунте, с которым никто не может сравниться, есть Роджер и его рекорд на траве, твой – на харде. И когда меня спрашивают, с кем же труднее играть, я чувствую, что я играю против лучшего игрока на харде, против другого лучшего на грунте и против другого лучшего на траве. Все зависит от покрытия.

НД: Я не могу еще что-то добавить, мне сложно об этом говорить. Я в списке претендентов. Эту тему я обсуждаю со своей командой, со своими друзьями, конечно, у них предвзятое отношение. И это нормально. Для тенниса это хорошо, что мы соревнуемся в одно время. Мне кажется, никто из нас не в курсе всех этих результатов, всей глубины, потому что мы все еще в процессе, все еще боремся. Когда я закончу, тогда я смогу оглянуться и более нейтрально все оценить. Пока я согласен с твоими словами о доминировании на разных покрытиях. Посмотрим, что будущее нам принесет, мы уже не такие молодые. Есть ребята, такие как Доминик Тим, Александр Зверев и Стефанос Циципас. Они так быстро взрослеют и подбираются все ближе. Если говорить о Шлемах, то мы трое, ты, и еще Стэн, мы как бы умеем переключаться на другую скорость. С каждым новым турниром Большого Шлема мне все комфортнее играть, я чувствую, как растет моё эмоциональное и моральное преимущество, которое у меня есть над более молодыми игроками. Мы столько раз играли на этих Шлемах, мы все знаем, нам комфортно в своем теле, ничего не может уже удивить.

ЭМ: По моему опыту, когда я подхожу к Шлему, то это совсем не так, как с другими турнирами. Я чувствую, что за свою карьеру именно на мэйджорах я показал свой лучший теннис. За пару дней до начала турнира мой настрой становится совершенно другим.

НД: Мне кажется большинство игроков мечтают о титуле на турнире Grand Slam и о первой строчке. И мы серьезно относимся к нашим мечтам, поэтому на этих турнирах и показываем свой лучший теннис.

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Источник:

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Фото: FFT.