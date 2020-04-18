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Теннис

Глава ATP рассказал о финансовой помощи игрокам и турнирам

Евгений НикитюкНет комментариев
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Андреа Гауденци стал гостем эфира на телеканале “Tennis Channel”.

Ранее в интервью итальянским СМИ Гаунденци рассказал о текущей работе теннисных ассоциаций во время пандемии коронавируса.

“Трудности и неопределенность в динамике развития событий все еще присутствуют, но за последние недели желание сотрудничать, которое есть у руководящих теннисных органов, было потрясающим. Сейчас нам трудно точно назвать дату, когда будут возобновлены турниры, для тенниса эта более сложная задача, чем для других видов спорта. Мы двигаемся от недели к недели, от месяца к месяцу. Понятное дело, что в таких решениях мы будем руководствоваться указаниями властей.

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Гауденци также прокомментировал совместную работу теннисных органов по оказанию финансовой помощи игрокам с низким рейтингом.

“Многие высказали желание помочь, это и ATP, и WTA, топ-игроки, руководители Больших Шлемов. Мы также постоянно общаемся с ITF. Для нас, как для организации, многое зависит от проведения Итогового турнира и в принятии решений (по финансовым вопросам) мы должны ориентироваться на этот чемпионат. На данный момент мы постараемся сделать первый шаг и в ближайшие несколько недель оказать поддержку игрокам, у которых нет финансовых средств на этот очень сложный период. Нужно что-то предпринять уже сегодня для игроков, а затем немного позднее для турниров, когда у нас будет картина по календарю. Я говорю именно о турнирах серии 250 и «челленджерах», которые нуждаются в поддержке так же, как и низкорейтинговые игроки.

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Я думаю, что сейчас теннис получил большой шанс, когда организации внутри спорта могут либо еще более отдалиться друг от друга, либо наоборот объединиться. Я надеюсь, что произойдет как раз последнее”.

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Источник:
tennischannel.com

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Источник: btu.org.ua

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