Кубок Лейвера не будут проводить в 2020 году

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Организаторы соревнований объявили о решении не проводить четвертый розыгрыш Кубка Лейвера в этом сезоне, но, в свою очередь, решили сохранить за Бостоном право принимать соревнования в 2021 году.

Как сказано в заявлении, на такой шаг организаторы и их партнеры (USTA, Tennis Australia и ATP) пошли в связи с изменениями в теннисном календаре, которые могли бы «привести к конфликту с другими крупными международными теннисными событиями».

Генеральный директор турнир Стив Закс отметил, что для Кубка Лейвера перенос на 2021 год был единственным вариантом.

«Наши мысли и симпатии со всеми семьями, которые потеряли своих близких в результате эпидемии COVID-19, и мы хотели бы выразить нашу огромную благодарность работникам на передовой во всем мире, которые так усердно пытаются сдержать уровень заражения и лечить тех, кто болен».

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Билеты на Кубок Лейвера-2020 были раскуплены уже зимой: болельщики смогут воспользоваться ими в следующем сезоне или получить полный возврат их стоимости.

Напомним, что французская федерация тенниса в конце марта объявила о планах перенести Ролан Гаррос на 20 сентября – 4 октября (Кубок Лейвера должен был пройти с 25 по 27 сентября). 8 турниров в рамках АТР и WTA, которые также проходят в эти даты, пока не озвучили свое решение. В то же время, организаторы Открытого чемпионата США объявили, что судьбу турнира должны решить до конца июня, а в ATP озвучили планы перенести на сентябрь грунтовые турниры в Риме и Мадриде.

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Источник:

lavercup.com

Фото: Getty Images.