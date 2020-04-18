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Теннисисты и ассоциации планируют собрать 4 миллиона долларов для помощи игрокам

Евгений НикитюкНет комментариев
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По информации СМИ, Фонд помощи ATP планирует выделить по $10 тысяч низкорейтинговым теннисистам.

На своей странице в Твиттере редактор Sports Illustrated Джон Вертхейм опубликовал письмо Новака Джоковича, президента Совета игроков ATP, в котором первая ракетка мира очертил для теннисистов совместный план помощи игрокам с низким рейтингом. Об этой же инициативе по итогам собрания ITF заявил и вице-президент немецкой теннисной федерации Дирк Хордорфф.

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Так, предлагается сделать взнос топ-сотне игроков в рейтинге в одиночном разряде и топ-20 игроков в парном (сумма взноса зависит от места в рейтинге). В письме также сказано, что ожидается получить поддержку в таком же размере (более $1 миллиона) от ATP, а также по $500 тысяч от турниров Большого Шлема. Таким образом, планируется собрать от $4 до 4,5 миллионов.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что ведется дискуссия, каким игрокам достанется это помощь: якобы в ATP хотят предложить помочь теннисистам со 150 по 400 места в рейтинге, а Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, которые входят в Совет игроков, предлагают вариант с игроками от 250 по 700 места. Ожидается, что сумма выплаты одному теннисисту составит $10 тысяч.

Также в сообщении Джоковича сказано, что в случае проведения Итогового турнира (глава АТР Андреа Гауденци назвал именно этот турнир основным источником дохода для Тура, поэтому и ключевым в решении вопроса по оказанию финансовой поддержки), 50% от суммы призовых также пойдут в Фонд помощи. «Если турнир не будет проведен, тогда мы все должны будем сделать значительное пожертвование из тех призовых, которые предусмотрены для Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. Не только мы трое, но и все игроки, которые будут частью Итогового турнира или Australian Open», – говорится в письме.

Добровольные пожертвования
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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua

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