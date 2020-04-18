Третья ракетка мира готовится вернуться на корт: “Тренироваться по полной программе я не буду”

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Элина Свитолина рассказала, возобновят ли теннисные турниры в 2020 году

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Доминик Тим прокомментировал возможность возобновить занятия на кортах в Австрии.



На днях австрийское правительство подтвердило, что благодаря сокращению ограничительных мер, жители смогут заниматься на открытом воздухе некоторыми видами спорта, в том числе и теннисом. При этом игрокам необходимо будет соблюдать правила безопасности и социального дистанцирования.

“Это потрясающие новости. Не могу дождаться, когда смогу вернуться на корте, – признался в интервью SkyNews Доминик Тим. – До этого момента я буду поддерживать физическую форму, как и раньше. Соревнования в любом случае скоро не начнутся, поэтому нет смысла сейчас тренироваться в обычном режиме. Мы все сыграли в своей жизни так много матчей, что одного месяца подготовки будет достаточно, чтобы набрать форму.

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Я буду рад, если турниры вообще смогут возобновить. Мне все равно, какое это будет покрытие. Вряд ли мы сможем провести американскую хардовую серию, возможно, на эти даты перенесут грунтовые турниры. В любом случае, возобновить тренировки мне сейчас удастся именно на грунте. А свои планы я могу строить только тогда, когда возобновят соревнования. Я скучаю по теннису, с нетерпением жду, когда вновь смогу играть с прежней интенсивностью. Но до того момента, пока у нас не будет реального календаря, я не буду тренироваться по полной программе.

Несмотря на все трудности, это интересное время. Впервые за 15 лет, когда тебе не нужно выполнять удар за ударом, когда ты не находишься в постоянном стрессе. Я просто живу каждым днем, много времени провожу с семьей и больше проникаюсь другими сторонами жизни”.

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Источник:

tennisnet.com

Фото: Red Bull.