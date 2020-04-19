Джокович и Маррей вспомнили свой первый матч и назвали самый лучший поединок друг против друга

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Новак Джокович и Энди Маррей провели онлайн-трансляцию в Instagram, в которой говорили о своих буднях, их теннисном противостоянии и жизни в Туре.



Энди Маррей: Новак опаздывает, как обычно. Придется нам его подождать.

Новак Джокович: Прости меня, дружище, я добрался сюда. Здорово тебя увидеть! Как ты?

Энди Маррей: Я в порядке. Делаю то, что и все остальные, то есть не очень много чего. Как сам?

Новак Джокович: Я в Испании сейчас, приятная погода. Мы не можем ходить на пляж, не можем ходить в походы, но жаловаться тоже не на что. У нас отличный сад, дети могут там играть, поэтому мы очень благодарны. В Испании сейчас тяжело. Это 6 неделя, когда мы 24 часа на карантине. Это очень странно быть в одном месте дольше, чем 5-6 недель. Я 15 лет такого не испытывал. Но я рад, что я с детьми, с семьей.

ЭМ: Это приятное время для меня с той стороны, что я могу наблюдать, как мои дети делают что-то впервые. Обычно мы путешествуем и пропускаем эти моменты. Я стараюсь их чему-то научить, но это тяжело, они не всегда хотят слушаться родителей.

НД: У кого больше терпения, у тебя или у жены?

ЭМ: Однозначно, что у меня. Ким потрясающая с детьми, но, мне кажется, больше терпения именно у меня.

НД: Забавно, что в нашей семье это по-разному в зависимости от того, что мы делаем. В занятиях, которые требуют физических усилий, вроде как я чувствую, что это моя обязанность, я чувствую себя более комфортно как спортсмен, вероятно поэтому я чуть терпеливее. Во всех остальных занятиях – это однозначно Елена. Но я также учусь. Сейчас я тоже узнаю о себе больше, как отец и как муж на том уровне, на котором у меня не было шансов себя узнать. Это похоже немного на тот период, когда ты травмировался?

ЭМ: Это трудно во многих моментах. Ты учишься жить по-новому, потому что ты привыкаешь к структуре жизни. Это большая перемена. Положительных моментов больше однозначно. Я всегда волновался как это будет, когда я закончу, как же я буду находиться в одном месте так долго.

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ЭМ: Ты помнишь наш первый матч? Нам было где-то по 11 лет.

НД: Да, моё первое воспоминание было гораздо более выдающееся, чем твоё (смеется). Это было во Франции. Ты надрал мне зад, я выиграл гейм или два.

ЭМ: Это было на одиночном корте, не было линий для парного корта. Я не особо помню эту игру.

НД: Это было мое первое выступление на международном уровне

ЭМ: Для меня тоже одно из первых. Это до сих пор отличный турнир. В итоге у меня был матчбол в финале и я проиграл.

ЭМ: Как ты думаешь, из наших матчей друг против друга, какой был самым лучшим? Иногда тебе кажется, что ты играешь хорошо, когда побеждаешь, но не всегда когда проигрываешь.

НД: Я бы назвал пару матчей. Это полуфинал в Австралии в 2012 году, который шел почти 5 часов.

ЭМ: И я тоже этот матч выбираю. Хотя я проиграл, думаю это был лучший наш матч.

НД: У тебя был брейкпоинт в конце пятого сета.

ЭМ: Да, там был эпичный розыгрыш.

НД: Как и обычно в наших матчах. Думаю, я играл хорошо, но ты меня обыграл в Лондоне на траве на Олимпиаде в 2012 году. Я чувствую, что тогда мы оба играли хорошо, это был очень качественный матч, но ты был лучше в решающих моментах. Конечно, я был разбит, когда проиграл, но я был доволен уровнем матча.

ЭМ: Теннисисты всегда говорят о том как чувствуют они, но это не всегда совпадает с реальностью.

НД: Из-за того, что мы постоянно на соревнованиях и постоянно конкурируем друг с другом, мы не могли многим делиться. Но сейчас интересно вот так вместе все вспоминать, говорить о том, что каждый из нас чувствует. Мне кажется, ментально мы очень похожи, мы всегда стремимся к совершенству, при этом много раз мы остаемся недовольны. Если ты выиграл матч или турнир, но при этом недоволен, это хорошо или плохо?

ЭМ: Важно даже после крупной победы не просто критиковать себя ради критики, но если чувствуешь, что что-то могло быть сделано качественнее, то лучше это озвучить. Иногда в такие моменты что-то забывается из-за радости, что ты выиграл. В то же время, когда я думаю о проблемах, которые меня настигли в плане здоровья, мне бы хотелось, чтобы тогда, в моменты триумфа, я больше ими наслаждался. Когда ты видишь, что конец твой карьеры приближается, думаешь, мол, черт, нужно было наслаждаться победами. И даже наслаждаться проигрышами, стараться выжать из них позитив, потому что скоро и этого не будет. Ты будешь скучать, когда уже не будешь играть.

НД: Да, процесс означает больше, чем результат. Но мы оба согласны с тем, что результат во много определяет, каким нам будет казаться процесс. Мне кажется, что краткосрочные и долгосрочные цели очень важны. Ты сказал, что хотелось бы больше наслаждаться победными моментами. Я чувствую то же самое. Из-за природы нашего спорта мы все время очень сфокусированы на всех аспектах, тяжело просто сесть и жить моментом.

ЭМ: Например, если ты выиграл турнир в Канаде в воскресенье, у тебя нет на это времени, потому что ты сразу же думаешь о следующей неделе. Если ты пойдешь праздновать, да еще и напьешься… Мне кажется люди не всегда ценят, как топ-теннисисты, такие, как ты, переходят от турнира к турниру. Существует очень много давления, что тебе все время надо выигрывать. Может поэтому мы и не наслаждаемся победами, нет недели перерыва, после одной недели ты просто обязан побеждать и на следующей.

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Источник:

atptour.com

Фото: Getty Images.