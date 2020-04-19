Элина Свитолина: “Информацию об отмене турнира в Майами я узнала одной из первых”

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Украинская теннисистка в интервью нашему порталу рассказала об информировании со стороны WTA во время первой волны отмены турниров из-за коронавируса



Об отмене турнира в Индиан-Уэллс украинка узнала от своего тренера Эндрю Беттлса сразу после победы в Монтеррее. Родители Свитолиной уже прилетели прилетели в Лос-Анджелес и её бойфренд Гаэль Монфис тоже был там.

“Нужно было что-то решать, ведь у меня на руках уже были билеты в Лос-Анджелес. Потом поступила новость, что если мы не улетим в Европу, то потом можно вообще не улететь из Штатов. Я сразу же купила билеты в Европу. На следующее утро я уже стояла на чек-ине в аэропорту и от WTA пришло сообщение, что “если вы улетите в Европу, то не сможете прилететь обратно в Майами”. Нам сказали, чтобы мы сидели еще полторы недели, потому что турнир в Майами точно состоится”.

Через несколько дней Свитолина, как и другие топ-игроки, первыми узнали новость о том, что и Miami Open тоже отменён из-за пандемии COVID-19 ещё до официального заявления организаторов.

“Я понимаю людей, которые получили очень мало информации. Наверное, это зависит от того, насколько у тебя хорошие отношения с организаторами и вообще с WTA. Так как мы с Гаэлем оба игроки, то у нас очень много связей. Наверное, здесь сыграло какую-то роль, что ты топ-игрок, потому что тебе говорят больше информации.

Информацию об отмене турниров от WTA и ATP мы узнали одними из первых. Проблем с коммуникацией я не почувствовала. Как только у них закончилась встреча, тогда ещё и Трамп выступил в прямом эфире, все поняли, что будет, но от Майами, WTA и ATP не было никакого объявления. Потом уже мы созванивались с ними и они сказали, что нужно делать ноги (смеётся)”.

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Фото: Getty Images.