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Теннис

Патрик Муратоглу запускает теннисную лигу в своей академии во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Старт соревнований запланирован на середину мая

Патрик Муратоглу объявил о создании теннисной лиги под названием Ultimate Tennis Showdown, которая пройдёт на кортах его академии в Биоте и должна начаться 16 мая.

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В течении пяти уик-эндов пройдут 50 матчей (по 10 в каждые выходные). Трансляция будет организована на официальном сайте турнира. В первом матче встретятся бельгиец Давид Гоффен и Алексей Попырин из Австралии.

> Патрик Муратоглу: “Мы не можем снова бросить низкорейтинговых игроков. Это неправильно”

На данный момент в связи с пандемией коронавируса во Франции действует запрет на проведение массовых мероприятий до 11 июля, однако организаторы UTS заверили, что будут соблюдены все меры безопасности с минимальным привлечением персонала.

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Напомним, что Французская федерация тенниса разрабатывает программу финансовой помощи игрокам, тренерам, судьям, теннисным клубам и турнирам.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

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Источник: btu.org.ua

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