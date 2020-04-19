Патрик Муратоглу запускает теннисную лигу в своей академии во Франции

Новости
17.04.20 21:33
Элина Свитолина рассказала, возобновят ли теннисные турниры в 2020 году
17.04.20 13:16
Про сорт здесь.
Элина Свитолина в апреле сыграет в виртуальном теннисном чемпионате
09.04.20 08:47
Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона
08.04.20 09:48
Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"
Старт соревнований запланирован на середину мая
Патрик Муратоглу объявил о создании теннисной лиги под названием Ultimate Tennis Showdown, которая пройдёт на кортах его академии в Биоте и должна начаться 16 мая.
В течении пяти уик-эндов пройдут 50 матчей (по 10 в каждые выходные). Трансляция будет организована на официальном сайте турнира. В первом матче встретятся бельгиец Давид Гоффен и Алексей Попырин из Австралии.
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На данный момент в связи с пандемией коронавируса во Франции действует запрет на проведение массовых мероприятий до 11 июля, однако организаторы UTS заверили, что будут соблюдены все меры безопасности с минимальным привлечением персонала.
Напомним, что Французская федерация тенниса разрабатывает программу финансовой помощи игрокам, тренерам, судьям, теннисным клубам и турнирам.
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