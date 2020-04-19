Патрик Муратоглу запускает теннисную лигу в своей академии во Франции

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Патрик Муратоглу объявил о создании теннисной лиги под названием Ultimate Tennis Showdown, которая пройдёт на кортах его академии в Биоте и должна начаться 16 мая.

В течении пяти уик-эндов пройдут 50 матчей (по 10 в каждые выходные). Трансляция будет организована на официальном сайте турнира. В первом матче встретятся бельгиец Давид Гоффен и Алексей Попырин из Австралии.

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На данный момент в связи с пандемией коронавируса во Франции действует запрет на проведение массовых мероприятий до 11 июля, однако организаторы UTS заверили, что будут соблюдены все меры безопасности с минимальным привлечением персонала.

Напомним, что Французская федерация тенниса разрабатывает программу финансовой помощи игрокам, тренерам, судьям, теннисным клубам и турнирам.

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