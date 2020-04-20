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Теннис

Элина Свитолина: “Призовой фонд виртуального турнира очень мотивирует, поэтому буду тренироваться”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Это будет виртуальный теннис, будем играть друг против друга и, конечно же, у ATP и WTA будут разные сетки. Сетка будет состоять из 16 приглашённых игроков. Будем играть джойстиком. Им очень тяжело контролировать игрока и вообще не знаю, как это всё будет (смеётся). Посмотрим. Призовой фонд очень мотивирует, поэтому будем тренироваться.

В этой игре делают твоего игрока, который выглядит примерно так же, как и ты. Вроде бы можно выбрать только форму. Но есть одна проблема: характеристики игрока (скорость, мощь) делают сами разработчики. Может, в этой игре будет что-то неверно (улыбается). Кажется, будет играть и Иснер, поэтому не знаю, что они там сделали с его подачей (смеётся). Главное, что он не в женской сетке”.

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Источник: btu.org.ua

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