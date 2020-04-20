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Элина Свитолина: “У нас с Багдатисом могло получиться отличное сотрудничество”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Элина Свитолина и Маркос Багдатис начали совместную работу в первой половине декабря прошлого года, однако сейчас, по словам украинки, она не сотрудничает с киприотом.

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“На данный момент мы прекратили наше сотрудничество. Это случилось после Australian Open, так как у Маркоса были какие-то проблемы с семьёй и ему нужно было время, чтобы с этим разобраться. И никто не подозревал, что случится такая ситуация с коронавирусом.

Он должен был быть со мной в Дубае и Дохе, но его там не было. В дальнейшем, может быть, мы ещё будем работать. А в целом мы проработали три недели до старта сезона и австралийские турниры.

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От него я получила ту информацию, которую хотела услышать. В принципе, у нас сложилась хорошая работа. Я была очень расстроена, что мы не смогли дальше работать. У нас долго проходила адаптация к друг другу. У нас немного разные характеры, поэтому нужно было время, чтобы всё устаканилось. Было очень обидно, что мы не смогли продолжить работу. Я считаю, что у нас могло получиться отличное сотрудничество.

Если сезон всё-таки возобновится в этом году, то мы не будем пока сотрудничать, так как он должен решить свои проблемы с семьёй. Я не знаю, насколько это затянется, потому что мы об этом не говорили. Возможно, может быть, через пару лет, но пока нет”.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua

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