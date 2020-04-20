Свитолина назвала дату возобновления теннисного сезона

Элина Свитолина прокомментировала восстановления теннисного сезона
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Источник – Чемпион.
Теннисный сезон в этом году может восстановиться после сентября.
Об этом рассказал первая ракетка Украины Элина Свитолина.
“Возможно, еще сыграем в теннис в этом году, но после сентября. Я так думаю. Потому что все страны делают по-разному свой карантин, поэтому все затянется на очень долгое время. До октября, может.
Китай уже более-менее очнулся, может нам там предложат сыграть. Но не знаю, захочу ли я туда ехать в ближайшие два года”, – сказала Свитолина.
Ранее Свитолина поздравила болельщиков с Пасхой.
Источник: champion.com.ua