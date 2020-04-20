Свитолина: Не думаю, что Итоговый турнир вообще состоится

Элина Свитолина прокомментировала Итоговый турнир года

#Свитолина, #теннис

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Источник – Чемпион.

Итоговый турнир года может не состояться из-за пандемии коронавирус.

Об этом рассказала украинская теннисистка Элина Свитолина.

“Я не думаю, что Итоговый турнир вообще состоится в этом году, потому что не отыграли несколько месяцев. Непонятно, кто и как квалифицируется”, – рассказала Свитолина.