Свитолина: Не думаю, что Итоговый турнир вообще состоится

Элина Свитолина прокомментировала Итоговый турнир года
#Свитолина, #теннис
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Источник – Чемпион.
Итоговый турнир года может не состояться из-за пандемии коронавирус.
Об этом рассказала украинская теннисистка Элина Свитолина.
“Я не думаю, что Итоговый турнир вообще состоится в этом году, потому что не отыграли несколько месяцев. Непонятно, кто и как квалифицируется”, – рассказала Свитолина.
Ранее Свитолина назвала дату возобновления теннисного сезона.
Напомним, Свитолина поздравила болельщиков с Пасхой.
Источник: champion.com.ua