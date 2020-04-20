Тренер Симоны Халеп: “Мне нравится сама работа тренера, и не важно, какой номер рейтинга у игрока, пока он хочет прогрессировать и развиваться”

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Румынский специалист, ранее работавший с Михэалой Бузэрнеску, Аной Богдан и Ириной-Камелией Бегу, начал сотрудничество с Халеп в конце прошлого года, присоединившись к австралийцу Даррену Кэхиллу.

Вы помните свою первую работу тренером?

Всё было как-то по-обычному. Мне было около 23 лет, у меня была тяжёлая травма левой ноги, которая выбила меня на полтора года. Я снова начал играть в клубных матчах в Германии и Франции, чтобы что-нибудь заработать. Через три года я продолжал играть и стал путешествовать с молодыми ребятами и помогать им. Можно ли назвать это тренерством, ведь я был очень молод. Но это было начало сотрудничества с моими партнёрами, Адрианом Кручатом и Адрианом Гаврилэ. Это было начало моей тренерской карьеры. Это была комбинация того, что я сам играл в теннис и одновременно помогал другим игрокам. Это продолжалось до того момента, пока я не начал тренировать девочек и закончил играть в теннис, полностью посвятив себя тренерской деятельности.

В чём заключается ваша тренерская философия и как она со временем изменилась?

Думаю, она не сильно-то и изменилась. Разве что само понимание игры, эмоций и вопросов к игрокам. Тяжёлый труд всегда приносит свои плоды, а приверженность своему делу поможет показывать лучшие результаты. Даже если твой пик это 200-е место в рейтинге или 20-е. Это твоя цель как игрока. А как тренер ты помогаешь своему подопечному достичь этой цели или даже превзойти её. Мы начали как группа тренеров, у нас был шанс поработать с топ-игроками и теннисистами ниже уровнем. Мы смогли увидеть разницу, как игроки поступают в сложных ситуациях и адаптируются к ним. Это бесценный опыт. К слову, работа с низкорейтинговыми игроками может научить, как помогать высокорейтинговым. Также понимание эмоций и как девушки справляются с давлением.

Почему вы считаете, что девушки справляются с давлением по-другому?

Думаю, в большей степени потому, что у парней лучше получается разделять игру и личную жизнь. Если я буду играть с парнем и у нас будут не очень хорошие отношения на корте из-за напряжения в игре и борьбы за каждое очко, после матча мы сможем пожать друг другу руку и на следующей неделе мы можем вместе потренироваться или сыграть в футбол. Такого в WTA-туре нет. Что происходит на корте, переходит на жизнь вне его. У большинства теннисисток так, не у всех. В этом и есть огромное различие между мужским и женским туром.

Ты проигрываешь и иногда понимаешь, что мог сегодня сыграть лучше, ты не показал свой лучший теннис и ты должен это принять и в дальнейшем будешь больше тренироваться. Или ты провёл отличный матч, но твой соперник сыграл лучше тебя. И ты всё равно это принимаешь. Девушки, мне кажется, не воспринимают такого, что у их соперницы был просто удачный день. И не важно, какая ты в рейтинге, это может быть твой день, ты будешь играть в невероятный теннис и обыграешь топ-соперницу. В WTA-туре сейчас такое происходит довольно часто. Намного чаще, чем когда я начинал 10 лет назад. Сейчас происходят изменения в самой игре, за последние пять-шесть лет она сильно развилась. Именно это на данный момент делает женский теннис привлекательным.

Почему всё так изменилось?

Дело в атлетизме девушек, они действительно доказали, что могут делать с мячом. Если вы посмотрите матчи десятилетней давности, то увидите, что было всего несколько теннисисток, которые могли нормально подать. Сейчас это воспринимается как шутка, но так и есть. Десять лет назад, если вы знали, как выполнить укороченный удар, вы уже победили. Звучит, конечно, не очень (смеётся), но это правда.

Сейчас же теннисистки отлично двигаются, мощно пробивают и действуют разнообразно. Есть несколько вариантов игры, стандартов больше нет. Есть просто бьющие теннисистки, которые играют против обладающих какой-либо техникой, или очень высокие против очень быстрых. За этим приятно наблюдать.

Самые большие челленджи, с которыми сталкиваетесь вы как тренер в нынешней эре тенниса?

Во-первых, это делать своего подопечного лучшим игроком и лучшим человеком. Этот вызов не зависит от времени. Второй – поддерживать набранный темп и быть на шаг впереди соперников. Всегда нужно адаптироваться и прогрессировать. Всегда нужно находить новые пути делать своего игрока лучше и учить его чему-то новому, что довольно сложно, учитывая очень длинный сезон и короткое межсезонье. Каким-то образом нужно заставить его работать ещё больше, чтобы улучшаться во время сезона. Это самое сложное.

В чём разница между тренерской деятельностью с топ-игроком и низкорейтинговым?

С низкорейтинговыми игроками нужно больше концентрироваться на технических или тактических аспектах. Нужно больше работать именно на корте. Думаю, в этом разница. А с такой топ-теннисисткой как, например, Симона, всё зависит от коммуникации и выбора правильного момента.

Игроку с 200-м номером рейтинга, независимо от того, что делаешь на тренировках, если дашь на корте правильный совет, это улучшит его игру. Игрок с высоким рейтингом находится уже на том уровне, что способен делать всё сам. Однако, если требуется помощь, нужно подобрать определенный совет или последовательность действий, чтобы это положительно повлияло на его игру. Тут уже необходима точная настройка, а не обработка материала, как с низкорейтинговыми теннисистами.

Что вам больше нравится?

Безусловно, когда ты в команде топ-игрока. Ты также учишься у него, потому что они теннисные машины. Ты получаешь полезную информацию от них. И очевидно, что мечта каждого тренера – это быть в команде теннисиста из Топ-10.

Всё зависит от того, как посмотреть на эту ситуацию. Некоторые тренеры могут находиться только в команде топ-игроков, потому что именно так они самоутверждаются. Мне нравится сама работа тренера. Не важно, какой номер рейтинга у игрока, пока он хочет прогрессировать и развиваться. Ты можешь видеть результат своей работы с этим игроком. Ты видишь развитие за месяцы или годы. Это делает меня счастливым. Но очевидно, что быть частью команды Симоны – это тренерская мечта.



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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Simona Halep.