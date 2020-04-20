В академии Рафаэля Надаля хотят организовать теннисный лагерь и провести соревнования среди топ-игроков

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Руководство академии готово предложить теннисистам свою инфраструктуру для тренировок, проведения сборов и даже для турнира.
Глава отдела развития бизнеса Карлос Коста в официальном заявлении отметил, что академия Рафаэля Надаля на Мальорке готова стать базой для теннисного лагеря, где ведущие игроки смогут набрать и поддерживать форму, тренироваться и жить на территории комплекса вместе со своими командами. Кроме того, в академии выразили готовность провести среди участников этого лагеря соревнования, которые смогут показать и для болельщиков в ТВ-трансляции.
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Сообщается, что в ATP поддержали такую инициативу, представители академии уже успели пообщаться с топ-игроками ATP и WTA по поводу своей идеи, а в последние несколько недель организаторы занимались необходимой подготовкой своей инфраструктуры.
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Источник:
rafanadalacademy.com
Фото: Rafa Nadal Academy.