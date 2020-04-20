В Австрии и Германии хотят провести серию выставочных теннисных матчей с топ-игроками

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Две федерации планируют организовать 6-недельный показательный тур с участием топ-теннисистов.



В Федерации тенниса Германии отметили, что вместе с австрийской теннисной федерацией они хотят пригласить 32 теннисистов и 24 теннисистки для участия в серии выставочных турниров.

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Планируются, что соревнования пройдут с 5 мая в Австрии и с 8 июня в Германии.

Среди участников в мужском турнире называют третью ракетку мира Доминика Тима, а также Филиппа Кольшрайбера и Яна-Леннарда Штруффа.

Напомним, что в Германии также хотят организовать выставочный турнир в начале мая.

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Источник:

tennis-tourtalk.com

Фото: Imago.