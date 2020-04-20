В начале мая в Германии планируют провести выставочный турнир

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Организаторы собираются пригласить 8 теннисистов, которые будут бороться друг с другом на протяжении 4 дней.
С 1 по 4 мая на грунтовых кортах в Германии планируют провести показательный турнир “Tennis Point Exhibition”. По задумке организаторов, на протяжении 4 дней в нем примут участие восемь теннисистов. Сообщается, что участником станет экс-шестьдесят четвертая ракетка мира Дастин Браун.
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Местные власти разрешили провести соревнования только при условии, если игроки за пределами корта будут носить маски. Во время матчей на площадке будут присутствовать только теннисисты и судья на вышке.
Трансляцию для зрителей обеспечит “Tennis Channel” с использованием технологии “PlaySight” (без оператора), при этом сами матчи пройдут при пустых трибунах.
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Источник:
telegraph.co.uk
Фото: Getty Images.